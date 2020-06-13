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Democracia em risco

Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, como tomada de poder, diz Bolsonaro

Nota é endossada também pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, e pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 09:42

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 09:42

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na noite desta sexta (12) que as Forças Armadas "não cumprem ordens absurdas" nem aceitam tentativas de tomada de poder decorrentes de "julgamentos políticos".
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, reagiu a decisão do STF que estabelece que não cabe às Forças Armadas atuarem como poder moderador Crédito: Isac Nobrega/PR
Coassinada pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, e pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, a nota foi divulgada após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, que delimitou a interpretação da Constituição e da lei sobre a atuação das Forças Armadas, por meio de liminar.
Bolsonaro diz que Fux, em sua decisão, "bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas sempre ao lado da democracia e da liberdade".
"As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como por exemplo a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro Poder da República, ao arrepio das leis, ou por conta de julgamentos políticos", afirma.

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Bolsonaro diz ainda que as Forças "estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal".
"As mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem", acrescenta.

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