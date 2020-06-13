Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, como tomada de poder, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na noite desta sexta (12) que as Forças Armadas "não cumprem ordens absurdas" nem aceitam tentativas de tomada de poder decorrentes de "julgamentos políticos".

Presidente da República, Jair Bolsonaro, reagiu a decisão do STF que estabelece que não cabe às Forças Armadas atuarem como poder moderador Crédito: Isac Nobrega/PR

Bolsonaro diz que Fux, em sua decisão, "bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas sempre ao lado da democracia e da liberdade".

"As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como por exemplo a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro Poder da República, ao arrepio das leis, ou por conta de julgamentos políticos", afirma.

Bolsonaro diz ainda que as Forças "estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal".