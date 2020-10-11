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"Chefão do PCC"

Força-tarefa de SP busca André do Rap, traficante solto pelo STF e foragido

Polícia Civil de São Paulo está em operação para localizar e prender André do Rap, um dos principais narcotraficantes e chefes do tráfico internacional de drogas do PCC

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 16:52
Governador de São Paulo, João Doria
O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
André de Oliveira Macedo, 43, mais conhecido como André do Rap, é alvo de uma força-tarefa no estado de São Paulo. O anúncio do esforço policial em busca do narcotraficante foi feito pelo governador paulista João Doria.
O anúncio de Doria foi feito na noite de sábado (10), em suas redes sociais.
Na mesma postagem, o governador elogia Luiz Fux, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) que suspendeu uma decisão do ministro da Corte Marco Aurélio Mello e determinou retorno imediato à prisão de André do Rap.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que a Polícia Civil já está em operação para localizar e prender Macedo. "Policiais dos departamentos Estadual de Investigações Criminais (DEIC), de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e de Operações Policiais Especiais (DOPE) estão em diligências desde ontem (10)", afirma a secretaria.
Na sexta (9), Marco Aurélio Mello havia mandado soltar o traficante. Segundo o ministro, Macedo está preso desde o final de 2019 sem uma sentença condenatória definitiva, excedendo o limite de tempo previsto na legislação brasileira. Em liberdade, o integrante do PCC deveria informar à Justiça a residência onde poderia ser encontrado, caso necessário contato.
Após a soltura, o traficante deveria seguir para o litoral, o que não ocorreu. Fontes afirmaram ao Jornal Nacional, da TV Globo, que o traficante teria ido para Maringá (PR), de onde autoridades acreditam que ele fugiu para o Paraguai.
Marco Aurélio Mello afirmou que a decisão do presidente da corte de revogar o habeas corpus concedido ao traficante é "péssima" para o Supremo

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O ministro afirma que a ação de Fux "é um horror". "Sob minha ótica ele adentrou o campo da hipocrisia, jogando para turma, dando circo ao público, que quer vísceras. Pelo público nós nem julgaríamos, condenaríamos e estabeleceríamos pena de morte", disse à reportagem.
O traficante havia sido preso em 2019, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A compra de uma lancha de R$ 6 milhões levou a polícia até Macedo.

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