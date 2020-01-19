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Facção brasileira

Cerca de 90 membros do PCC fogem por túnel em prisão no Paraguai, diz mídia do país

Os detentos fugiram por um túnel que liga um dos pavilhões, voltados a presos da facção criminosa brasileira, à área externa da prisão, de acordo com a imprensa do país

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 12:37
Cerca de 90 membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) fugiram na madrugada deste domingo (19) de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, de acordo com a imprensa do país. A facção brasileira tem forte atuação no tráfico de drogas no país vizinho.
Sacos de areia encontrados em cela, após fuga de integrantes do PCC no Paraguai Crédito: Reprodução
De acordo com a mídia paraguaia, os detentos fugiram por um túnel que liga um dos pavilhões, voltados a presos da facção criminosa brasileira, à área externa da prisão. 
A ministra da Justiça local, Cecilia Pérez, ordenou a destituição do diretor da penitenciária e de outros funcionários. "É categórico que houve corrupção", disse Cecilia à rádio ABC Cardinal. 
Em uma das celas do presídio foram encontrados cerca de 200 sacos de terra, retirada para que o túnel fosse feito. Jornais do país afirmam também que a Polícia Federal brasileira também foi avisada.

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