Cerca de 90 membros do PCC fogem por túnel em prisão no Paraguai, diz mídia do país

Cerca de 90 membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) fugiram na madrugada deste domingo (19) de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, de acordo com a imprensa do país. A facção brasileira tem forte atuação no tráfico de drogas no país vizinho.

Sacos de areia encontrados em cela, após fuga de integrantes do PCC no Paraguai Crédito: Reprodução

De acordo com a mídia paraguaia, os detentos fugiram por um túnel que liga um dos pavilhões, voltados a presos da facção criminosa brasileira, à área externa da prisão.

A ministra da Justiça local, Cecilia Pérez, ordenou a destituição do diretor da penitenciária e de outros funcionários. "É categórico que houve corrupção", disse Cecilia à rádio ABC Cardinal.

[URGENTE] #PJC Casi todos los presos del pabellón de la cárcel de Pedro Juan Caballero, destinado a miembros del Primer Comando da Capital (#PCC), se fugaron a través de un túnel este domingo.



[NOTICIA EN DESARROLLO] https://t.co/WXfWdOokv3 — ABC Digital (@ABCDigital) 19 de janeiro de 2020