Flávio Bolsonaro comprou imóveis com R$ 86,7 mil em espécie, diz jornal

Flávio Bolsonaro é senador da República Crédito: Geraldo Magela/ Agência Senado

De acordo com a reportagem, a revelação foi feita pelas construtoras envolvidas na operação e o próprio parlamentar em depoimento ao Ministério Público do Rio (MP-RJ), em 7 de julho.

O parlamentar também citou Jorge Francisco, pai do ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, e chefe de gabinete de Jair Bolsonaro de janeiro de 2001 a março de 2018, quando faleceu.

Flávio explicou a origem do dinheiro após o promotor informar que a Cyrella e a TG Brooksfield disseram ao Ministério Público que ele pagou R$ 86.779,43 com dinheiro em espécie, por meio de depósitos bancários, no ano de 2008, para a compra de 12 salas comerciais no Barra Prime Offices  um centro comercial de alto padrão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Eu saí pedindo dinheiro emprestado para o meu irmão, para o meu pai, eles me emprestaram esse dinheiro. Tá tudo declarado no meu imposto de renda, que foi comprado dessa forma. Depois fui pagando a eles esses empréstimos. Acho que o Jorge [Francisco, pai do secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira], que era chefe de gabinete do meu pai, também me ajudou", afirmou Flávio ao Ministério Público, conforme o jornal O Globo.

A venda só foi registrada em cartório em 16 de setembro de 2010. Antes, o negócio era amparado por um contrato de "instrumento particular de compra e venda", firmado em 5 de dezembro de 2008. As salas foram vendidas 43 dias após o registro oficial da compra, e o total declarado dessa venda totalizou R$ 2,6 milhões.

OUTRO LADO

A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse ter recebido com "perplexidade" os "vazamentos das peças e áudios do procedimento que tramita sob sigilo".