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Política

Flávio Bolsonaro presta depoimento ao MP no Rio no inquérito da 'rachadinha'

O depoimento desta terça-feira foi prestado a pedido do próprio senador, que afirmou por meio de sua assessoria querer 'restabelecer a verdade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 22:33

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 22:33

Data: 09/05/2019 - Brasília - DF - Senador Flávio Bolsonaro (PSL- RJ) - Editoria: Política - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - GZ
Flávio Bolsonaro depôs ao MP do Rio no inquérito da 'rachadinha' Crédito: Waldemir Barreto
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi ouvido nesta terça-feira (07) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) no inquérito que investiga o esquema de "rachadinha" em seu gabinete enquanto era deputado estadual no Rio de Janeiro.
O esquema consistiria na devolução de parte dos salários dos assessores. O depoimento desta terça-feira foi prestado a pedido do próprio senador, que afirmou por meio de sua assessoria querer "restabelecer a verdade".
A oitiva foi realizada pelos promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc), que investiga o caso desde março do ano passado. Flávio é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outro alvo da mesma investigação é Fabrício Queiroz, seu ex-assessor parlamentar, preso em 18 de junho em Atibaia (SP).

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O pedido para que fosse ouvido na investigação representou uma mudança na estratégia de defesa do senador. O MP-RJ havia tentado ouvir o senador no início de 2019, mas ele não prestou depoimento. Depois, tentou interromper a investigação.
Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do senador, o conteúdo da audiência está em segredo de Justiça e será preservado. Ainda segundo a assessoria, a mulher do parlamentar, Fernanda Bolsonaro, não prestará depoimento. O MP-RJ havia requerido também a oitiva dela.
A defesa do senador afirmou ainda que Flávio Bolsonaro "não praticou qualquer irregularidade e que confia na Justiça".

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