Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Facebook exclui 140 mil conteúdos durante a campanha eleitoral no 1º turno
Eleições 2020

Facebook exclui 140 mil conteúdos durante a campanha eleitoral no 1º turno

As publicações continham informações que tentavam influenciar o rito eleitoral, como tentativas de supressão de votos e informações erradas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 19:29

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:29

Facebook
Facebook age durante campanha eleitoral Crédito: Reuters/Folhapress
O Facebook divulgou nesta segunda-feira (23) que removeu mais de 140 mil conteúdos que violaram as regras da empresa sobre "interferência eleitoral" durante a campanha no primeiro turno no Brasil. Os posts foram deletados na rede social e no Instagram.
As publicações excluídas continham informações que tentavam influenciar o rito eleitoral, como tentativas de supressão de votos, informações erradas sobre horários de votação e de abertura das urnas. Nestas eleições, as grandes empresas de tecnologia concentraram esforços para banir a desinformação relativa especialmente às regras eleitorais, priorizando informações oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
O Facebook também diz ter rejeitado cerca de 250 mil vezes a submissão de publicações pagas sobre política ou eleições que não continham o rótulo "Propaganda Eleitoral" ou "Pago por". A empresa exige um processo de autorização em que o anunciante precisa confirmar sua identidade e residência no Brasil para realizar um impulsionamento, como é chamada a publicação paga na rede social.
A empresa também aplicou filtros em conteúdos verificados como falsos por agências de checagens ou avisos sugerindo a usuários que lessem o contexto da publicação. Figuras públicas que compartilharam informações do tipo, como a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e a ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB), tiveram posts marcados com um alerta.
O Facebook não divulga quantas pessoas públicas foram rotuladas na rede social e no Instagram durante o período eleitoral. Publicações de candidatos não passam por agências de checagens.
No Twitter, uma série de parlamentares e figuras políticas tiveram publicações acompanhadas de uma frase que dizia "essa reivindicação de fraude é contestada". No geral, eles compartilharam informações que sugeriam fraude nas eleições municipais diante do hacking sofrido pelo TSE e pela lentidão da apuração dos votos.
Além de Bia Kicis e Cristiane Brasil, também foram rotulados posts de Oswaldo Eustáquio, preso pela PF na semana passada por descumprir ordem do STF (Supremo Tribunal Federal), do deputado Filipe Barros (PSL-PR) e de Joice Hasselmann, ex-candidata à Prefeitura de São Paulo.

Veja Também

Pesquisa Ibope em Vitória: Pazolini tem 48% e Coser, 43%

Pesquisa Ibope na Serra: Sergio Vidigal tem 56% e Fabio Duarte, 32%

Entenda por que só algumas cidades têm segundo turno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados