Fabrício Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público, diz TV

A defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, atualmente senador, está negociando um acordo de delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A informação é da CNN Brasil. Queiroz teve a prisão preventiva decretada no último dia 18, na Operação Anjo. Ele foi localizado em uma casa em Atibaia, São Paulo.
De acordo com fontes envolvidas na investigação, a maior preocupação de Queiroz seria com a família dele. A esposa dele, Márcia Aguiar de Oliveira, que está foragida, e para as filhas, Nathalia Mello e Evelyn Mello, também são investigadas no "esquema da rachadinha", e Queiroz teria interesse em garantias de proteções no processo. Queiroz também pede para que cumpra prisão domiciliar.
Queiroz está bastante preocupado que as filhas venham a ser presas e que Márcia seja localizada. Ela está foragida desde o dia 18 de junho e os agentes já fizeram buscas em 12 endereços diferentes para tentar encontrá-la. De acordo com a CNN, a negociação enfrenta dificuldades porque os promotores querem garantias que Fabrício tenha informações novas para apresentar e não apenas relatar fatos que a investigação já conseguiu remontar.