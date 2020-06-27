Fabrício Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público, diz TV

De acordo com fontes envolvidas na investigação, a maior preocupação de Queiroz seria com a família dele. A esposa dele, Márcia Aguiar de Oliveira, que está foragida, e para as filhas, Nathalia Mello e Evelyn Mello, também são investigadas no "esquema da rachadinha", e Queiroz teria interesse em garantias de proteções no processo. Queiroz também pede para que cumpra prisão domiciliar.

Queiroz está bastante preocupado que as filhas venham a ser presas e que Márcia seja localizada. Ela está foragida desde o dia 18 de junho e os agentes já fizeram buscas em 12 endereços diferentes para tentar encontrá-la. De acordo com a CNN, a negociação enfrenta dificuldades porque os promotores querem garantias que Fabrício tenha informações novas para apresentar e não apenas relatar fatos que a investigação já conseguiu remontar.