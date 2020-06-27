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Preso preventivamente

Fabrício Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público, diz TV

Objetivo principal do ex-assessor de Flávio Bolsonaro seria de proteger a esposa, Márcia, e as filhas, que também são investigadas no caso das rachadinhas

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 22:00
O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) Fabrício Queiroz
O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz Crédito: SBT JORNALISMO/YOUTUBE/REPRODUÇÃO
A defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, atualmente senador, está negociando um acordo de delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A informação é da CNN Brasil. Queiroz teve a prisão preventiva decretada no último dia 18, na Operação Anjo. Ele foi localizado em uma casa em Atibaia, São Paulo. 
De acordo com fontes envolvidas na investigação, a maior preocupação de Queiroz seria com a família dele. A esposa dele, Márcia Aguiar de Oliveira, que está foragida, e para as filhas, Nathalia Mello e Evelyn Mello, também são investigadas no "esquema da rachadinha", e Queiroz teria interesse em garantias de proteções no processo. Queiroz também pede para que cumpra prisão domiciliar.

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Queiroz está bastante preocupado que as filhas venham a ser presas e que Márcia seja localizada. Ela está foragida desde o dia 18 de junho e os agentes já fizeram buscas em 12 endereços diferentes para tentar encontrá-la. De acordo com a CNN, a negociação enfrenta dificuldades porque os promotores querem garantias que Fabrício tenha informações novas para apresentar e não apenas relatar fatos que a investigação já conseguiu remontar.

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