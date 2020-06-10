Ex-integrante da Comissão de Ética e ex-assessor da PGR é alvo de operação da PF

Erick Vidigal, ex-integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e ex-assessor da Secretaria Geral da Procuradoria-Geral da República, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta quarta (10), na operação que atingiu o governador do Pará, Helder Barbalho.
Segundo as investigações, Vidigal orientou e auxiliou um empresário sobre como deveria ser formalizado um processo de dispensa de licitação, de modo a evitar a detecção de fraudes e irregularidades por parte dos órgãos de controle.
Vidigal pediu exoneração dos cargos na Procuradoria-Geral da República (PGR) e na Comissão de Ética há cerca de duas semanas.
Ele é filho do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Edson Vidigal.