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Operação Para Bellum

Ex-integrante da Comissão de Ética e ex-assessor da PGR é alvo de operação da PF

Erick Vidigal pediu a exoneração dos cargos há cerca de duas semanas. O governador do Pará, Helder Barbalho, é outro alvo de mandado de busca e apreensão nesta quarta (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 13:35

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:35

Polícia Federal realiza busca e apreensão no Palácio do Governo Pará, em Belém, nesta quarta-feira (10)
Polícia Federal realiza busca e apreensão no Palácio do Governo Pará, em Belém, nesta quarta-feira (10) Crédito: Marx Vasconcelos /Futura Press/Folhapress
Erick Vidigal, ex-integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e ex-assessor da Secretaria Geral da Procuradoria-Geral da República, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta quarta (10), na operação que atingiu o governador do Pará, Helder Barbalho.
Segundo as investigações, Vidigal orientou e auxiliou um empresário sobre como deveria ser formalizado um processo de dispensa de licitação, de modo a evitar a detecção de fraudes e irregularidades por parte dos órgãos de controle.
Vidigal pediu exoneração dos cargos na Procuradoria-Geral da República (PGR) e na Comissão de Ética há cerca de duas semanas.
Ele é filho do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Edson Vidigal.

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