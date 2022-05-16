Estudante de 23 anos da Unicamp é achada morta no interior de SP

Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, foi encontrada morta com marcas de facadas pelo corpo Crédito: Reprodução Redes Sociais

A estudante Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, foi encontrada morta a facadas na noite desse domingo (15) em uma estrada no município de São João da Boa Vista (SP), que fica a cerca de 220 km da capital paulista.

A jovem, que cursava licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), tinha saído de casa por volta das 11h para uma caminhada e não voltou mais.

A família acionou a polícia, que iniciou buscas pela estudante. Amigos também compartilharam pedidos de ajuda em redes sociais durante todo o dia.

O corpo de Mayara foi encontrado com marcas de ferimentos no braço, em uma das mãos, no tórax, nas costas e na cabeça. Ele foi achado na estrada da Serra da Paulista por uma pessoa que auxiliava nas buscas, de acordo com a polícia.

Próximo ao local em que o corpo foi encontrado há uma trilha de cerca de cinco quilômetros, muito utilizada por turistas e moradores.

A jovem estudava em Campinas e costumava voltar para São João da Boa Vista para passar os finais de semana, muitas vezes saindo para fazer trilhas.

De acordo com a polícia, ainda não há informações sobre o autor do crime. As linhas de investigação incluem homicídio, feminicídio e latrocínio.

Mayara ingressou no curso de Ciências Biológicas em 2017 e concluiu o bacharelado no segundo semestre do ano passado, durante a pandemia da Covid-19

Atualmente, de acordo com a Unicamp, ela cursava licenciatura plena em Ciências Biológicas e atuava no Programa de Apoio Didático (PAD) da disciplina Biofísica e Fisiologia Humana II.

O Instituto de Biologia da Unicamp publicou um comunicado nesta segunda-feira (16) em que determina luto de três dias pela morte de Mayara.

"Foi uma aluna extremamente participativa no curso e querida por colegas de sala e docentes. Mayara nos deixa com 23 anos e muita saudade. Aos familiares, amigos e colegas enlutados, nossos mais sinceros sentimentos", diz trecho do comunicado da diretoria do instituto.