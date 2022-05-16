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Estava desaparecida

Estudante de 23 anos da Unicamp é achada morta no interior de SP

Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, foi encontrada na noite desse domingo (15) em uma estrada em São João da Boa Vista (SP), com ferimentos de facadas

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 19:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2022 às 19:03
Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, foi encontrada morta com marcas de facadas pelo corpo
Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, foi encontrada morta com marcas de facadas pelo corpo Crédito: Reprodução Redes Sociais
A estudante Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, foi encontrada morta a facadas na noite desse domingo (15) em uma estrada no município de São João da Boa Vista (SP), que fica a cerca de 220 km da capital paulista.
A jovem, que cursava licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), tinha saído de casa por volta das 11h para uma caminhada e não voltou mais.
A família acionou a polícia, que iniciou buscas pela estudante. Amigos também compartilharam pedidos de ajuda em redes sociais durante todo o dia.
O corpo de Mayara foi encontrado com marcas de ferimentos no braço, em uma das mãos, no tórax, nas costas e na cabeça. Ele foi achado na estrada da Serra da Paulista por uma pessoa que auxiliava nas buscas, de acordo com a polícia.
Próximo ao local em que o corpo foi encontrado há uma trilha de cerca de cinco quilômetros, muito utilizada por turistas e moradores.
A jovem estudava em Campinas e costumava voltar para São João da Boa Vista para passar os finais de semana, muitas vezes saindo para fazer trilhas.
De acordo com a polícia, ainda não há informações sobre o autor do crime. As linhas de investigação incluem homicídio, feminicídio e latrocínio.
Mayara ingressou no curso de Ciências Biológicas em 2017 e concluiu o bacharelado no segundo semestre do ano passado, durante a pandemia da Covid-19.
Atualmente, de acordo com a Unicamp, ela cursava licenciatura plena em Ciências Biológicas e atuava no Programa de Apoio Didático (PAD) da disciplina Biofísica e Fisiologia Humana II.
O Instituto de Biologia da Unicamp publicou um comunicado nesta segunda-feira (16) em que determina luto de três dias pela morte de Mayara.
"Foi uma aluna extremamente participativa no curso e querida por colegas de sala e docentes. Mayara nos deixa com 23 anos e muita saudade. Aos familiares, amigos e colegas enlutados, nossos mais sinceros sentimentos", diz trecho do comunicado da diretoria do instituto.
O corpo de Mayara foi encaminhado em seguida para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para determinação da causa da morte.

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