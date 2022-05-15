Homem tenta sequestrar menina e mata amigo que tentou defendê-la

Um homem de 36 anos matou um adolescente de 15 anos depois de tentar sequestrar uma garota de 17 anos na última sexta-feira, em frente a uma escola do bairro Nova Gameleira, zona Oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Também baleada, a jovem está internada em estado grave.

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a ocorrência ao UOL, mas manteve o nome do garoto do morto sob sigilo. Outras informações como motivação e paradeiro do suspeito não foram divulgadas.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o homem atirou contra a adolescente ao tentar colocá-la à força dentro de um carro do modelo Gol, de cor prata. O amigo que estava com ela tentou defendê-la, mas o homem respondeu atirando e depois fugiu.