Suspeito de assassinar ator de 'Chiquititas' é preso em São Paulo

O comerciante Paulo Cupertino Matias, suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem, em junho de 2019, na Zona Sul de São Paulo (SP), foi preso nesta segunda-feira (16). Ele estava escondido em um hotel na região onde cometeu o crime e será levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O suspeito estava foragido desde o crime e chegou a mudar o nome para Manoel Machado da Silva para tentar fugir da polícia. Ele passou por cidades do interior paulista e até do Mato Grosso, onde trabalhou como cuidador de gado em uma fazenda. A polícia deve divulgar mais informações em breve.