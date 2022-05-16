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Escondido em hotel

Suspeito de assassinar ator de 'Chiquititas' é preso em São Paulo

O comerciante Paulo Cupertino Matias foi preso nesta segunda-feira (16) em um hotel; ator Rafael Miguel e os pais foram mortos em junho de 2019

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2022 às 18:40
À esquerda, o suspeito Paulo Cupertino Matias; à direita, o ator Rafael Miguel
À esquerda, o suspeito Paulo Cupertino Matias; à direita, o ator Rafael Miguel Crédito: Divulgação Polícia Civil SP | Reprodução Redes Sociais | Montagem A Gazeta
O comerciante Paulo Cupertino Matias, suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem, em junho de 2019, na Zona Sul de São Paulo (SP), foi preso nesta segunda-feira (16). Ele estava escondido em um hotel na região onde cometeu o crime e será levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O suspeito estava foragido desde o crime e chegou a mudar o nome para Manoel Machado da Silva para tentar fugir da polícia. Ele passou por cidades do interior paulista e até do Mato Grosso, onde trabalhou como cuidador de gado em uma fazenda. A polícia deve divulgar mais informações em breve.

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