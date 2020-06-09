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Covid no Brasil

Estado de SP tem novo recorde de mortes por coronavírus em um dia

Segundo os dados apresentados pela Secretaria da Saúde,  o estado registrou 5.545 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 150.138
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:55

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:55

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O estado de São Paulo registrou 334 mortes causadas por coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número em um dia desde o começo da pandemia, segundo dados divulgados nesta terça-feira (9).
O último recorde havia sido de 327, batido na última terça (2). O número total de óbitos é de 9.522.
Segundo os dados apresentados pela Secretaria da Saúde, São Paulo também registrou 5.545 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 150.138.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Sobre o número de óbitos, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Carlos Carvalho, disse que, como ontem houve um registro baixo do número de óbitos (43, o menor número de óbitos desde o começo da pandemia), o cenário permanece similar ao da semana passada.
"Se somarmos o número de ontem e hoje e dividirmos por dois, vamos ver que a situação persiste mais ou menos a mesma", afirmou. Por isso, segundo ele, os planejamentos são feitos analisando os últimos sete dias em relação aos sete dias anteriores.
"Estamos passando por um crescimento de baixa velocidade. É duro e difícil falar isso em relação a óbitos, mas falando de cenários, do nosso trabalho e do que temos feito, é assim que temos que estudar, analisar e concluir", disse José Henrique Germann, secretário de saúde, durante a entrevista coletiva.
Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, afirmou que, até o final de junho, o estado estima evitar 90 mil mortes e 1,5 milhão de casos de coronavírus. São Paulo também deve chegar a 30 mil testes por dia.
Segundo a secretária, a taxa de isolamento da última segunda-feira (8) se manteve a mesma nas últimas semanas, de 47% no estado e 48% na capital.
A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 68,6%. Na grande São Paulo, está em 74,1%.
Hoje, o estado também distribuiu 122 novos respiradores a municípios com taxas de ocupação de leitos acima de 80%, segundo a secretaria.

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