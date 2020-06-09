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Coronavírus

USP desenvolve vacina por spray nasal contra a Covid-19

Para construir a nova vacina, os pesquisadores da USP colocaram uma proteína do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula, criada a partir de um substrato natural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 07:56

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 07:56

Cientistas estudam vacina contra o coronavírus
Cientistas estudam vacina contra o coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
A Universidade de São Paulo (USP) está desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra a Covid-19. De acordo com a universidade, o modelo de imunização já foi testado  com resultados positivos  em camundongos contra a hepatite B.
Para construir a nova vacina, os pesquisadores da USP colocaram uma proteína do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula, criada a partir de um substrato natural. A substância resultante é aplicada em forma de spray nas narinas do paciente.
Segundo a equipe que desenvolve a vacina, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a expectativa é que o organismo do paciente produza a IgA Secretoram, um tipo de anticorpo presente na saliva, na lágrima, no colostro, no trato respiratório, no intestino e no útero, que atuaria no combate ao novo coronavírus.

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A nanopartícula criada pelos pesquisadores e utilizada na construção da vacina permite que a substância permaneça na mucosa nasal por até quatro horas, tempo suficiente para ser absorvida e iniciar uma reposta do sistema imunológico. De acordo com a USP, para garantir a imunização, serão necessárias a aplicação de quatro doses  duas em cada narina, com intervalo de 15 dias.
Os protótipos devem ficar prontos em cerca de três meses  quando será possível iniciar os testes em animais. Os pesquisadores estimam que o produto seja repassado ao público a um custo de R$ 100 reais.
Também estão participando da pesquisa virologistas e imunologistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, especialistas em nanotecnologia do Instituto de Química da USP, pesquisadores da Plataforma Científica Pasteur-USP, e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
As informações são da Agência Brasil.

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