Comércios e shoppings de São Paulo aguardam autorização para reabertura

A capital paulista se encontra na fase laranja de reabertura, que permite a abertura deste tipo de comércio Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

O comércio de rua e os shopping centers devem ser autorizados a reabrir na capital paulista nesta semana.

A autorização para reabertura do comércio ocorreria nesta quarta-feira (10) e para os shoppings até o fim da semana. Há tratativas também para a reabertura de imobiliárias.

O anúncio pela gestão Bruno Covas (PSDB) deve ocorrer ainda nesta terça-feira (9).

A capital paulista se encontra na fase laranja de reabertura, que permite a abertura deste tipo de comércio. Na capital, porém, a reabertura depende de autorização por parte da prefeitura, após análise de protocolos setoriais.