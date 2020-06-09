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"Fase laranja"

Comércios e shoppings de São Paulo aguardam autorização para reabertura

O anúncio pela gestão Bruno Covas (PSDB) deve ocorrer ainda nesta terça-feira (9)

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 15:37
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
A capital paulista se encontra na fase laranja de reabertura, que permite a abertura deste tipo de comércio Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O comércio de rua e os shopping centers devem ser autorizados a reabrir na capital paulista nesta semana.
A autorização para reabertura do comércio ocorreria nesta quarta-feira (10) e para os shoppings até o fim da semana. Há tratativas também para a reabertura de imobiliárias.
O anúncio pela gestão Bruno Covas (PSDB) deve ocorrer ainda nesta terça-feira (9).
A capital paulista se encontra na fase laranja de reabertura, que permite a abertura deste tipo de comércio. Na capital, porém, a reabertura depende de autorização por parte da prefeitura, após análise de protocolos setoriais.
Atualmente, lojas concessionárias e escritórios já conseguiram esta autorização.

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