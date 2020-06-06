Centro do município de Piúma Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Your browser does not support the audio element. Piúma determina novas regras para funcionamento do comércio

desde o último sábado (30). Um decreto, que explica as regras, foi publicado na noite desta sexta-feira (05). A prefeitura de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, definiu como deve ser o funcionamento do comércio a partir deste sábado (06). O balneário foi classificado pelo Governo do Estado como risco alto para a transmissão do novo coronavírus desde o último sábado (30). Um decreto, que explica as regras, foi publicado na noite desta sexta-feira (05).

Cidades enquadradas na categoria de risco alto, segundo Matriz de Risco, elaborada pelo Governo do Estado, precisam implantar uma série de medidas para impedir a propagação do novo coronavírus, entre elas, determinar, em decreto, o funcionamento do comércio em dias alternados de segunda a sexta-feira.

Segundo decreto do município, em dias pares do calendário, devem abrir lojas de produtos de consumo pessoal, como vestuário, calçado, óticas e acessórios. Já nos dias ímpares, podem funcionar comércios de eletrodomésticos, eletrônicos, revendas de veículos, de peças automotivas, confecção, artigos de informática e decoração. O horário é limitado de 10h às 16h e de segunda a sexta-feira. Os comerciantes devem disponibilizar álcool em gel 70% no interior e máscaras ao funcionários. Além disso, as filas devem respeitar a distância entre os clientes de 1,5 metro.

Estão fora dessa regra de alternância os comércios considerados essenciais, como farmácias, padarias, revendas de gás, supermercados, lojas de produtos agrícolas e oficinas. Restaurantes podem funcionar de segunda à sexta, mas de 10h às 16h.