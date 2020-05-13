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'Estadão' pede que Lewandowski autorize divulgação de exames de Bolsonaro

A Justiça Federal de São Paulo e o TRF-3 garantiram ao jornal o direito de ter acesso aos resultados dos testes. O governo, no entanto, recorreu e conseguiu barrar a medida no STJ
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 11:24

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 11:24

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Teste de coronavírus Crédito: Freepik
A Advocacia-Geral da União (AGU) decidiu nesta terça-feira (12) se antecipar a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e informou que entregou ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski os exames do novo coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro.
A Justiça Federal de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) garantiram ao jornal O Estado de S. Paulo o direito de ter acesso aos resultados dos testes, por conta do interesse público em torno da saúde do presidente da República. O governo, no entanto, recorreu e conseguiu barrar a medida no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O jornal pediu nesta quarta-feira que Lewandowski analise a ação e restaure os entendimentos da primeira e da segunda instância, que haviam determinado a divulgação dos documentos. O Ministério Público Federal (MPF) também já se manifestou a favor da ação.
"A Advocacia-Geral da União (AGU) informa que entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski os exames realizados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para testar o contágio por Covid-19. Os laudos confirmam que o presidente testou negativo para a doença", informou a AGU em nota divulgada na noite desta terça-feira (12).
Procurado pela reportagem, o gabinete de Lewandowski comunicou que "os exames foram entregues pela AGU e recebidos no gabinete às 22h desta terça-feira". De acordo com o gabinete, o documento "foi lacrado e será encaminhado para análise do ministro na manhã desta quarta-feira que decidirá sobre a eventual divulgação".

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