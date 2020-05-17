Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Espero que fatos sejam esclarecidos', diz Moro sobre denúncia de vazamento
Caso Queiroz

'Espero que fatos sejam esclarecidos', diz Moro sobre denúncia de vazamento

Ex-aliado de Bolsonaro, Paulo Marinho contou ter ouvido do próprio Flávio Bolsonaro que delegado da PF o avisou sobre operação que revelaria o caso Queiroz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 17:34

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 17:34

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo
Ex-ministro da Justiça, Sergio Moro acusa Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ex-ministro da Justiça Sergio Moro usou o Twitter, neste domingo (17), para registrar que espera que os fatos revelados, "com coragem", pelo suplente do senador Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho, sejam esclarecidos.
Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S. Paulo", Marinho revelou que em 2018 o próprio Flávio lhe disse que um delegado da Polícia Federal avisou que uma operação seria deflagrada. A "Furna da Onça" teve como alvo gabinetes de deputados estaduais do Rio de Janeiro, inclusive o de Flávio.
A operação relevou um esquema coordenado por Fabrício Queiroz, então assessor de Flávio. O senador passou a ser investigado pela prática de "rachadinha" ou rachid, que é ficar com parte dos salários dos próprios servidores. 
Moro, ao pedir demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir na PF, principalmente na Superintendência do Rio. Foi sobre isso que Mônica Bergamo questionou Marinho e ele lembrou o episódio de 2018, avaliando que poderia ser ilustrativo. 
Ainda de acordo com Marinho, o delegado da PF - cujo nome não foi revelado - disse à equipe de Flávio, então deputado estadual, que a deflagração da "Furna da Onça" foi até adiada para não atrapalhar a eleição de Jair Bolsonaro.
A operação foi às ruas em 8 de novembro, já depois do segundo turno. Queiroz foi exonerado do gabinete de Flávio em outubro, logo depois, segundo Marinho, do alerta feito pelo delegado. 

Veja Também

Ex-aliado de Bolsonaro que denunciou vazamento de operação pede proteção

PGR vai analisar relato de vazamento da PF a Flávio Bolsonaro

Flávio reage a declarações de ex-aliado: "Invenção de alguém desesperado"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados