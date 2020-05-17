'Espero que fatos sejam esclarecidos', diz Moro sobre denúncia de vazamento

Ex-ministro da Justiça, Sergio Moro acusa Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro usou o Twitter, neste domingo (17), para registrar que espera que os fatos revelados, "com coragem", pelo suplente do senador Flávio Bolsonaro , Paulo Marinho, sejam esclarecidos.

A operação relevou um esquema coordenado por Fabrício Queiroz, então assessor de Flávio. O senador passou a ser investigado pela prática de "rachadinha" ou rachid, que é ficar com parte dos salários dos próprios servidores.

Espero que os fatos revelados,

com coragem, pelo Sr. Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 17, 2020

Moro, ao pedir demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir na PF , principalmente na Superintendência do Rio. Foi sobre isso que Mônica Bergamo questionou Marinho e ele lembrou o episódio de 2018, avaliando que poderia ser ilustrativo.

Ainda de acordo com Marinho, o delegado da PF - cujo nome não foi revelado - disse à equipe de Flávio, então deputado estadual, que a deflagração da "Furna da Onça" foi até adiada para não atrapalhar a eleição de Jair Bolsonaro.