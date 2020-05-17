Ex-aliado de Bolsonaro que denunciou vazamento de operação pede proteção

A operação, que seria deflagrada em novembro de 2018, atingiu gabinetes de deputados estaduais do Rio, inclusive o do filho do presidente. Foi a Furna da Onça que revelou o esquema praticado pelo chefe de gabinete de Flávio, Fabrício Queiroz. E o senador passou a ser investigado por "rachadinha", ou rachid, que é a prática de ficar com parte dos salários dos próprios servidores.