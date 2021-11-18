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Dia da Consciência Negra

Entidades sindicais confirmam participação em ato contra Bolsonaro no sábado

Protesto ocorrerá um mês depois da mobilização dos partidos de esquerda favoráveis ao impeachment. Ato deve ser focado no combate ao preconceito e usar o lema "Fora, Bolsonaro Racista"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 nov 2021 às 17:27

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:27

Cerca de dez entidades sindicais do movimento sindical confirmaram, nesta quinta-feira (18), participação no ato contra o presidente Jair Bolsonaro marcado para este sábado (20), Dia da Consciência Negra. O novo protesto vai ocorrer um mês depois da mobilização dos partidos de esquerda favoráveis ao impeachment de Bolsonaro, que teve adesão abaixo do esperado. No entanto, o ato sindical deve ser focado no combate ao preconceito e usar o lema "Fora, Bolsonaro Racista".
"A classe trabalhadora brasileira é negra e, por isso, o movimento sindical irá às ruas em todo o Brasil junto com a população negra e com todas as pessoas comprometidas com a defesa da igualdade racial, da vida, da democracia, contra o desemprego, a carestia e a fome", neste sábado, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra" afirma o comunicado das entidades sindicais.
O movimento acontece após as mobilizações da esquerda em outubro que focaram apenas no impeachment de Bolsonaro. Segundo as entidades sindicais, o foco desse novo ato vai ser o combate à desigualdade e às injustiças sociais provocadas pelo governo federal.
"O descaso no combate à pandemia, o aumento da fome, do desemprego, a alta geral dos preços e consequente caos econômico e social pelo qual passa o País impactam, primeiramente e com mais intensidade, a população negra e pobre", acrescentou o comunicado do movimento.
As entidades que confirmaram presença no ato foram: CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), , NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), UGT (União Geral dos Trabalhadores), CSP-Conlutas, Intersindical, (Central da Classe Trabalhadora), Central do Servidor e Intersindical Instrumento de Luta, CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros).

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