Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • PT diz que proposta de Bolsonaro de dar reajuste a servidor é eleitoreira
"Enganosa e oportunista"

PT diz que proposta de Bolsonaro de dar reajuste a servidor é eleitoreira

Apesar de o funcionalismo formar sua base política, partido ressalta que medida precisa ter amparo fiscal e orçamentário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2021 às 16:06

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 16:06

Deputada federal Gleisi Hoffmann (PT - PR)
Deputada federal Gleisi Hoffmann (PT - PR) Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Apesar de o funcionalismo ser uma importante fatia de sua base de apoio, o PT classificou como eleitoreiro, enganoso e oportunista o anúncio do presidente Jair Bolsonaro de dar um reajuste para todos os servidores federais, com base na folga orçamentária com a possível aprovação da PEC dos Precatórios.
Congressistas do partido ouvidos pelo jornal Folha de S.Paulo ressaltam a reforma administrativa proposta pelo governo como exemplo de que Bolsonaro jamais se preocupou com os servidores e dizem que o anúncio feito agora representa apenas a tentativa de reduzir sua alta rejeição popular.
"Recebemos como oportunismo político e medida eleitoreira. Depois de mandar a PEC 32 [reforma administrativa] para desestruturar o serviço público e criminalizar o servidor, ele vem com essa?", afirmou a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT.
Parte da base eleitoral do PT é formada pelo funcionalismo, construída por governos que lançaram concursos públicos para preencher cargos vagos ou criados por novos ministérios. As administrações petistas também foram marcadas por uma política de ganho real para o salário mínimo.
Bolsonaro disse na terça-feira (16), no Bahrein, que pretende usar eventual aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios, que dá calote em dívidas da União reconhecidas pela Justiça, para dar reajuste a todo o funcionalismo, sem exceção. "Não é o que eles [servidores] merecem, mas é o que nós podemos dar", disse Bolsonaro na ocasião.
A PEC dos Precatórios libera cerca de R$ 90 bilhões do Orçamento por meio de artifícios como a mudança na forma como o teto de gastos regra que limita o crescimento das despesas é calculado, além de permitir o parcelamento do pagamento de precatórios, que são dívidas decorrentes de sentenças judiciais.
A emenda já foi aprovada na Câmara, mas enfrenta mais dificuldades no Senado, onde precisa passar por dois turnos de votação, com o apoio de ao menos 60% dos congressistas (49 de 81). Se alterada, terá de passar por nova votação na Câmara.
"Ele quer dar calote em dívida que já existe, é uma medida demagógica. Nós não somos contra dar aumento a funcionalismo, mas tem de ser visto dentro de um processo financeiro e fiscal do Brasil. Vindo dele, a gente sabe que não é porque ele tem o serviço público como importante para o Brasil, ele tem como importante para cabalar votos", disse Gleisi.
Líder da bancada do PT na Câmara, o deputado Bohn Gass (RS) afirmou não considerar séria a proposta.
"O PT sempre é a favor de reajuste para servidor, mas essa do Bolsonaro se trata de politicagem de quem sempre foi contra o servidor", afirmou o congressista, que também defendeu a retirada da reforma administrativa.
Enviada pelo governo em 2020, a reforma sempre foi vista como uma das mais difíceis de serem aprovadas por causa do forte lobby dos funcionários públicos no Congresso.

Veja Também

Reajuste de servidor tiraria verba de emendas e promessas de Bolsonaro na área social

Bolsonaro diz que dará reajuste a servidores se PEC dos precatórios for aprovada

Aprovada em comissão especial da Câmara em setembro, ela está atualmente sem perspectiva de ser votada em plenário.
Na terça, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou não notar nem na sociedade nem no governo "disposição de enfrentar esse tema agora".
Para o líder da bancada do PT no Senado, Paulo Rocha (PA), a proposta de Bolsonaro de usar a PEC dos Precatórios para reajustar salários de servidores não passa de enganação. "Ele está se ferrando e quer se recuperar no funcionalismo, nas pessoas mais pobres."
O PT é atualmente o principal partido de oposição, tem a maior bancada da Câmara (53 deputados, mesmo número do PSL) e seis senadores. Seu candidato ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lidera as pesquisas eleitorais.
Outros congressistas do partido também manifestaram considerar eleitoreira a proposta de Bolsonaro.
"Não que o servidor não mereça, mas lançar isso sem planejamento, sem algo pensado, é uma ação de puro desespero", disse o deputado Alencar Santana Braga (PT-SP).
"É apenas oportunismo político, uma medida eleitoreira, demagógica, até porque eles são autores da PEC que desestrutura o servidor público", afirmou Reginaldo Lopes (MG), que assumirá a liderança da bancada do PT na Câmara em 2022.
Para o deputado Rogério Correia (PT-MG), trata-se de mais "uma fake news presidencial". "Ele quer deixar como legado uma PEC [reforma administrativa] que permite cortar 25% do salário do servidor e quer agora dar reajuste com folga que será provisória? É apenas demagogia em véspera de eleição."
Bolsonaro não detalhou qual o percentual de reajuste pretende dar aos servidores nem a partir de quando.
O Ministério da Economia estuda há pelo menos três meses a possibilidade de um aumento para servidores.
O impacto fiscal decorrente de uma medida do tipo era estimado de R$ 5 bilhões a R$ 15 bilhões no começo das discussões, de acordo com interlocutores da equipe econômica ouvidos pela reportagem.
A PEC dos Precatórios dribla o teto de gastos e permite ao governo gastar mais R$ 91,6 bilhões em 2022 sem a necessidade de cortar outras despesas o que eleva o déficit nas contas públicas e o endividamento do país.
O Brasil está no vermelho desde 2014, sua dívida passa de R$ 5,4 trilhões e os custos com juros são pagos pela sociedade como um todo.

Veja Também

Moraes deverá usar poderes do STF contra fake news nas eleições

TSE tem maioria contra cassação de Bolsonaro e critica WhatsApp nas eleições

Confira as principais datas das eleições e as mudanças para o próximo pleito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro PT Gleisi Hoffmann
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados