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Ataques em Brasília

Empresário do ES está em 1ª ação da AGU que pede R$ 20,7 milhões por atos golpistas

Ação judicial pede condenação definitiva para 54 pessoas, três empresas uma associação e um sindicato envolvidos nas depredações ocorridas em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 fev 2023 às 17:00

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 17:00

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que 54 pessoas, três empresas de transporte, uma associação e um sindicato sejam condenados a pagar R$ 20,7 milhões pelos protestos golpistas do dia 8 de janeiro passado na Praça dos Três Poderes. Trata-se do primeiro pedido de condenação definitiva pelos atos de vandalismo. A AGU move outras quatro ações contra suspeitos de financiar ou participar das manifestações extremistas.
O pedido atinge pessoas e empresas envolvidas no fretamento dos ônibus que levaram manifestantes a Brasília para participar dos atos golpistas. A Associação Direita Cornélio Procópio e o Sindicato Rural de Castro (PR) também estão no polo passivo.
Valfrido Chieppe Dias, preso na Operação Lesa Pátria, por atos golpistas
Valfrido Chieppe Dias, preso na Operação Lesa Pátria, por atos golpistas Crédito: Fernando Madeira 27/01/2023
Na lista está o empresário de Vila Velha e ex-policial militar Valfrido Chieppe Dias, que foi preso pela Polícia Federal no dia 27 de janeiro. Segundo apuração de A Gazeta, ele alugou um ônibus para levar bolsonaristas do Espírito Santo a Brasília no dia dos atos terroristas. O veículo foi apreendido na capital federal após a invasão de prédios dos Três Poderes.
Naquele 8 de janeiro, Valfrido postou um vídeo nas redes sociais em que aparece na frente do prédio do Congresso e afirma ter sido atingido por uma bala de borracha no rosto. "[...] bala de borracha no meio da cara. Mas o Congresso está sendo destruído, olha lá. Estamos quebrando tudo", diz no vídeo.

Arquivos & Anexos

Leia o pedido

AGU cobra R$ 20,7 milhões de 54 pessoas e 3 empresas por ataques em Brasília
Tamanho do arquivo: 2mb
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A ação foi enviadoaà Justiça Federal do Distrito Federal e afirma que todos tinham "consciência" do risco de violência. A AGU menciona as publicações feitas para chamar os manifestantes, que já faziam referência a uma "tomada de poder".
"Fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira, sendo o financiamento do transporte um vetor primordial para que ele ganhasse corpo e se materializasse nos termos ocorridos", diz um trecho do pedido.
"Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido", acrescenta a AGU.
O valor cobrado na ação considera os prejuízos causados no Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O montante ainda pode ser majorado, porque os cálculos sobre a destruição provocada pelos vândalos ainda não foram concluídos.
Veja a lista das pessoas e empresas acionadas pela AGU:
  1. Adailton Gomes Vidal- Ademir Luis Graeff
  2. Adoilto Fernandes Coronel
  3. Adriane De Casia Schmatz Hagemann
  4. Adriano Luis Cansi
  5. Alethea Veruska
  6. Amir Roberto El Dine
  7. Aparecida Solange Zanini
  8. Bruno Marcos De Souza Campos
  9. Carlos Eduardo Oliveira
  10. Cesar Pagatini
  11. Claudia Reis De Andrade
  12. Daniela Bernardo Bussolotti
  13. Dyego Primolan Rocha
  14. Fernando Jose Ribeiro Casaca
  15. Franciely Sulamita de Faria
  16. Genival Jose da Silva
  17. Hilma Schumacher
  18. Jasson Ferreira Lima
  19. Jean Franco de Souza
  20. João Carlos Baldan
  21. Jorge Rodrigues Cunha
  22. José de Oliveira
  23. José Marcolino Ramos
  24. José Roberto Bacarin
  25. Josiany Duque Gomes Simas
  26. Leomar Schinemann
  27. Marcelo Panho
  28. Marcia Regina Rodrigues
  29. Marcio Vinicius Carvalho Coelho
  30. Marco Antonio de Souza
  31. Marcos Oliveira Queiroz
  32. Marlon Diego de Oliveira
  33. Michely Paiva Alves
  34. Monica Regina Antoniazi
  35. Nelma Barros Braga Perovani
  36. Nelson Eufrosino
  37. Pablo Henrique da Silva Santos
  38. Patricia dos Santos Alberto Lima
  39. Pedro Luis Kurunczi
  40. Rafael da Silva
  41. Rieny Munhoz Marcula
  42. Rosangela de Macedo Souza
  43. Ruti Machado da Silva
  44. Sandra Nunes de Aquino
  45. Selma Borges Pereira Fioreze
  46. Sheila Ferrarini
  47. Sheila Mantovanni
  48. Stefanus Alexssandro Franca Nogueira
  49. Sulani da Luz Antunes Santos
  50. Valfrido Chieppe Dias
  51. Vanderson Alves Nunes
  52. Yres Guimaraes
  53. Zilda Aparecida Dias
  54. Alves Transportes Ltda
  55. Associação Direita Cornélio Procópio
  56. Primavera Tur Transporte Eireli
  57. Rv da Silva Serviços Florestais Ltda.
  58. Sindicato Rural de Castro
Defesas
A reportagem busca contato com os citados. O espaço está aberto para manifestações de defesa.
Com informações da Redação de A Gazeta.

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