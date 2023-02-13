Empresário do ES está em 1ª ação da AGU que pede R$ 20,7 milhões por atos golpistas

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que 54 pessoas, três empresas de transporte, uma associação e um sindicato sejam condenados a pagar R$ 20,7 milhões pelos protestos golpistas do dia 8 de janeiro passado na Praça dos Três Poderes. Trata-se do primeiro pedido de condenação definitiva pelos atos de vandalismo. A AGU move outras quatro ações contra suspeitos de financiar ou participar das manifestações extremistas.
O pedido atinge pessoas e empresas envolvidas no fretamento dos ônibus que levaram manifestantes a Brasília para participar dos atos golpistas. A Associação Direita Cornélio Procópio e o Sindicato Rural de Castro (PR) também estão no polo passivo.
Na lista está o empresário de Vila Velha e ex-policial militar Valfrido Chieppe Dias, que foi preso pela Polícia Federal no dia 27 de janeiro. Segundo apuração de A Gazeta, ele alugou um ônibus para levar bolsonaristas do Espírito Santo a Brasília no dia dos atos terroristas. O veículo foi apreendido na capital federal após a invasão de prédios dos Três Poderes.
Naquele 8 de janeiro, Valfrido postou um vídeo nas redes sociais em que aparece na frente do prédio do Congresso e afirma ter sido atingido por uma bala de borracha no rosto. "[...] bala de borracha no meio da cara. Mas o Congresso está sendo destruído, olha lá. Estamos quebrando tudo", diz no vídeo.
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Leia o pedido
AGU cobra R$ 20,7 milhões de 54 pessoas e 3 empresas por ataques em Brasília
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A ação foi enviadoaà Justiça Federal do Distrito Federal e afirma que todos tinham "consciência" do risco de violência. A AGU menciona as publicações feitas para chamar os manifestantes, que já faziam referência a uma "tomada de poder".
"Fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira, sendo o financiamento do transporte um vetor primordial para que ele ganhasse corpo e se materializasse nos termos ocorridos", diz um trecho do pedido.
"Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido", acrescenta a AGU.
O valor cobrado na ação considera os prejuízos causados no Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O montante ainda pode ser majorado, porque os cálculos sobre a destruição provocada pelos vândalos ainda não foram concluídos.
Veja a lista das pessoas e empresas acionadas pela AGU:
- Adailton Gomes Vidal- Ademir Luis Graeff
- Adoilto Fernandes Coronel
- Adriane De Casia Schmatz Hagemann
- Adriano Luis Cansi
- Alethea Veruska
- Amir Roberto El Dine
- Aparecida Solange Zanini
- Bruno Marcos De Souza Campos
- Carlos Eduardo Oliveira
- Cesar Pagatini
- Claudia Reis De Andrade
- Daniela Bernardo Bussolotti
- Dyego Primolan Rocha
- Fernando Jose Ribeiro Casaca
- Franciely Sulamita de Faria
- Genival Jose da Silva
- Hilma Schumacher
- Jasson Ferreira Lima
- Jean Franco de Souza
- João Carlos Baldan
- Jorge Rodrigues Cunha
- José de Oliveira
- José Marcolino Ramos
- José Roberto Bacarin
- Josiany Duque Gomes Simas
- Leomar Schinemann
- Marcelo Panho
- Marcia Regina Rodrigues
- Marcio Vinicius Carvalho Coelho
- Marco Antonio de Souza
- Marcos Oliveira Queiroz
- Marlon Diego de Oliveira
- Michely Paiva Alves
- Monica Regina Antoniazi
- Nelma Barros Braga Perovani
- Nelson Eufrosino
- Pablo Henrique da Silva Santos
- Patricia dos Santos Alberto Lima
- Pedro Luis Kurunczi
- Rafael da Silva
- Rieny Munhoz Marcula
- Rosangela de Macedo Souza
- Ruti Machado da Silva
- Sandra Nunes de Aquino
- Selma Borges Pereira Fioreze
- Sheila Ferrarini
- Sheila Mantovanni
- Stefanus Alexssandro Franca Nogueira
- Sulani da Luz Antunes Santos
- Valfrido Chieppe Dias
- Vanderson Alves Nunes
- Yres Guimaraes
- Zilda Aparecida Dias
- Alves Transportes Ltda
- Associação Direita Cornélio Procópio
- Primavera Tur Transporte Eireli
- Rv da Silva Serviços Florestais Ltda.
- Sindicato Rural de Castro
Defesas
A reportagem busca contato com os citados. O espaço está aberto para manifestações de defesa.
Com informações da Redação de A Gazeta.