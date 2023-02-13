Empresário do ES está em 1ª ação da AGU que pede R$ 20,7 milhões por atos golpistas

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que 54 pessoas, três empresas de transporte, uma associação e um sindicato sejam condenados a pagar R$ 20,7 milhões pelos protestos golpistas do dia 8 de janeiro passado na Praça dos Três Poderes. Trata-se do primeiro pedido de condenação definitiva pelos atos de vandalismo. A AGU move outras quatro ações contra suspeitos de financiar ou participar das manifestações extremistas.

O pedido atinge pessoas e empresas envolvidas no fretamento dos ônibus que levaram manifestantes a Brasília para participar dos atos golpistas. A Associação Direita Cornélio Procópio e o Sindicato Rural de Castro (PR) também estão no polo passivo.

Valfrido Chieppe Dias, preso na Operação Lesa Pátria, por atos golpistas Crédito: Fernando Madeira 27/01/2023

Arquivos & Anexos Leia o pedido AGU cobra R$ 20,7 milhões de 54 pessoas e 3 empresas por ataques em Brasília Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

A ação foi enviadoaà Justiça Federal do Distrito Federal e afirma que todos tinham "consciência" do risco de violência. A AGU menciona as publicações feitas para chamar os manifestantes, que já faziam referência a uma "tomada de poder".

"Fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira, sendo o financiamento do transporte um vetor primordial para que ele ganhasse corpo e se materializasse nos termos ocorridos", diz um trecho do pedido.

"Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido", acrescenta a AGU.

O valor cobrado na ação considera os prejuízos causados no Supremo Tribunal Federal (STF) , Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O montante ainda pode ser majorado, porque os cálculos sobre a destruição provocada pelos vândalos ainda não foram concluídos.

Veja a lista das pessoas e empresas acionadas pela AGU:

Adailton Gomes Vidal- Ademir Luis Graeff Adoilto Fernandes Coronel Adriane De Casia Schmatz Hagemann Adriano Luis Cansi Alethea Veruska Amir Roberto El Dine Aparecida Solange Zanini Bruno Marcos De Souza Campos Carlos Eduardo Oliveira Cesar Pagatini Claudia Reis De Andrade Daniela Bernardo Bussolotti Dyego Primolan Rocha Fernando Jose Ribeiro Casaca Franciely Sulamita de Faria Genival Jose da Silva Hilma Schumacher Jasson Ferreira Lima Jean Franco de Souza João Carlos Baldan Jorge Rodrigues Cunha José de Oliveira José Marcolino Ramos José Roberto Bacarin Josiany Duque Gomes Simas Leomar Schinemann Marcelo Panho Marcia Regina Rodrigues Marcio Vinicius Carvalho Coelho Marco Antonio de Souza Marcos Oliveira Queiroz Marlon Diego de Oliveira Michely Paiva Alves Monica Regina Antoniazi Nelma Barros Braga Perovani Nelson Eufrosino Pablo Henrique da Silva Santos Patricia dos Santos Alberto Lima Pedro Luis Kurunczi Rafael da Silva Rieny Munhoz Marcula Rosangela de Macedo Souza Ruti Machado da Silva Sandra Nunes de Aquino Selma Borges Pereira Fioreze Sheila Ferrarini Sheila Mantovanni Stefanus Alexssandro Franca Nogueira Sulani da Luz Antunes Santos Valfrido Chieppe Dias Vanderson Alves Nunes Yres Guimaraes Zilda Aparecida Dias Alves Transportes Ltda Associação Direita Cornélio Procópio Primavera Tur Transporte Eireli Rv da Silva Serviços Florestais Ltda. Sindicato Rural de Castro

Defesas

A reportagem busca contato com os citados. O espaço está aberto para manifestações de defesa.