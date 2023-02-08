Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suíços se oferecem para consertar relógio destruído no Planalto
Atos golpistas

Suíços se oferecem para consertar relógio destruído no Planalto

Relógio do século 17, feito pelo famoso relojoeiro francês Balthazar Martinot, foi trazido ao Brasil por dom João VI; ataques completam um mês nesta quarta (8)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 fev 2023 às 17:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 17:05

O governo brasileiro pode ter encontrado uma solução para recuperar o relógio do século 17 que foi destruído no Palácio do Planalto, durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro, que completam um mês nesta quarta-feira (8). De acordo com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a Embaixada da Suíça se ofereceu para intermediar o conserto da peça, feita pelo famoso relojoeiro francês Balthazar Martinot.
A oferta foi feita pelo embaixador Pietro Lazzeri, segundo a ministra. “Ele ofereceu uma ação de recuperação do relógio, porque tem empresa de restauradores com experiência nesse tipo de reforma que é centenária. Será, segundo eles, uma honraria e uma manifestação em favorecimento à democracia”, acrescentou, durante café da manhã com jornalistas.
Relógio de Balthazar Martinot foi destruído por golpistas durante invasão no Palácio do Planalto neste domingo
Relógio de Balthazar Martinot foi destruído por golpistas durante invasão no Palácio do Planalto neste domingo Crédito: Reprodução
A ministra lembrou que o relógio tem muitas peculiaridades, como uso de casca de tartaruga para sua confecção, o que torna ainda mais difícil o procedimento. Margareth Menezes disse que a única contrapartida solicitada pela empresa suíça é que haja um intercâmbio entre profissionais brasileiros e suíços.
O relógio, um presente concedido pela corte francesa a dom João VI, foi trazido ao Brasil em 1808. Das várias peças produzidas, apenas dois exemplares resistiram ao tempo. O outro está guardado no Palácio de Versalhes, em Paris.
A destruição da peça foi flagrada em vídeo, no interior do Palácio do Planalto, durante as manifestações golpistas. O responsável pelo ato de vandalismo já foi identificado. Trata-se de Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi posteriormente preso em Minas Gerais.

Imagens mostram destruição no Palácio do Planalto

LEIA MAIS 

Ataque golpista faz 1 mês com Lula ainda em rusga com militares e Bolsonaro sob cerco

PF prende coronel e outros três oficiais da PM do DF por 'omissão' em ataques

No ES, Barroso defende "democracia militante" de Moraes

Tolerância com os intolerantes: o trágico saldo da anistia aos militares

Moraes abre inquérito contra Marcos Do Val por suspeita de falso testemunho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasília (DF) Ataques Agências Núcleo Golpistas Atos Antidemocráticos Margareth Menezes Invasão em Brasília 8 de Janeiro de 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados