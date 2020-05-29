Em depoimento à PF sobre fala contra o STF, Weintraub fica calado

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (29) para esclarecer afirmação feita em reunião ministerial de que, por ele, botaria "esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF". Segundo relatos à imprensa, o ministro apelou ao direito de permanecer em silêncio e ficou calado. A PF havia marcado o depoimento para amanhã. Porém, nesta sexta, o próprio Weintraub pediu para antecipá-lo.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a apresentar um habeas corpus para evitar o interrogatório Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo chegou a apresentar um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar o interrogatório, mas, diante da falta de resposta ao recurso, Weintraub atendeu à determinação do ministro Alexandre de Moraes e recebeu integrantes da PF no Ministério da Educação.

Pouco antes de protocolar o habeas corpus, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que ordens absurdas não deveriam ser cumpridas, sem mencionar especificamente nenhum caso.

A ordem para que o ministro fosse ouvido partiu do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura a propagação em massa de notícias falsas e ameaças aos magistrados da corte.