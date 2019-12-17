Em crise, prefeitura do Rio suspende pagamentos

A Prefeitura do Rio de Janeiro, sob gestão de Marcelo Crivella (PRB), suspendeu todos os pagamentos que seriam realizados pelo município. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município que circula nesta terça-feira (17).
Segundo comunicado da prefeitura, o objetivo da medida é ajustar o caixa municipal em razão dos "arrestos determinados pela Justiça do Trabalho para pagamento de salários atrasados de funcionários terceirizados da saúde municipal".
A gestão Crivella informou ainda que a suspensão dos repasses é "pontual e pode ser revertida a qualquer momento".