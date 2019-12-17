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Medida

Em crise, prefeitura do Rio suspende pagamentos

Medida foi publicada no Diário Oficial da cidade e visa ajustar o caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 11:02

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 11:02

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Prefeitura do Rio de Janeiro, sob gestão de Marcelo Crivella (PRB), suspendeu todos os pagamentos que seriam realizados pelo município. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município que circula nesta terça-feira (17).
Segundo comunicado da prefeitura, o objetivo da medida é ajustar o caixa municipal em razão dos "arrestos determinados pela Justiça do Trabalho para pagamento de salários atrasados de funcionários terceirizados da saúde municipal".
A gestão Crivella informou ainda que a suspensão dos repasses é "pontual e pode ser revertida a qualquer momento".

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