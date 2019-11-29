Terceiro refém é liberado de sequestro em bar no Rio de Janeiro

PMs armados na porta do bar onde homem mantém reféns Crédito: Reprodução/ TV Globo

Mais uma pessoa foi liberada pelo sequestrador que está em um bar na Lapa, no centro do Rio de Janeiro . Três pessoas foram liberadas e outras três permanecem retidas pelo criminoso no interior do estabelecimento. A informação é do porta-voz da Polícia Militar , coronel Mauro Fliess. Os agentes de segurança trabalham com a possibilidade do sequestrador possuir uma arma de fogo e de material inflamável.

O sequestro começou por volta das 15h desta sexta-feira (29), quando um homem entrou no bar armado com uma faca. A polícia fechou o perímetro em volta, para facilitar as negociações, e nem os helicópteros das emissoras de televisão puderam ficar sobrevoando o local.

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Não se sabe os motivos que levaram o sequestrador a cometer o ato. De acordo com informações de pessoas que trabalham e moram próximo ao bar, o homem seria conhecido das vítimas e mantém um ponto de venda de caipirinha na região.

EBC

Entre os reféns, estão funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Em nota, a empresa informa que a direção e os gestores da Regional Rio de Janeiro da empresa estão monitorando a situação de perto e prestando todo o apoio necessário, inclusive jurídico, aos empregados e seus familiares.