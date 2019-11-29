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Lapa

Homem faz clientes de bar reféns no Rio de Janeiro

O criminoso é conhecido na região, onde tem um ponto de venda de caipirinha. A área foi cercada por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 18:27

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 18:27

Por volta das 16h, agentes do Bope tentavam negociar com o homem Crédito: Reprodução/TV Globo
Um homem fez cinco pessoas reféns, em um bar na Lapa, área central do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (29). Segundo informações preliminares, ele entrou em um bar na esquina das ruas do Rezende e dos Inválidos, armado com uma faca.
Um refém foi liberado. Outras quatro pessoas permaneceriam no interior do bar. Entre os reféns, há funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Não se sabe o motivo da tomada de reféns.
O homem, de acordo com populares, é conhecido na região, onde tem um ponto de venda de caipirinha. A área foi cercada por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que interditaram as ruas próximas.

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Há pouco, mais um refém foi liberado.

EBC

Em nota, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informa que a direção e os gestores da Regional Rio de Janeiro da empresa estão monitorando a situação de perto e prestando todo o apoio necessário, inclusive jurídico, aos empregados e os familiares.
Com informações da Agência Brasil

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