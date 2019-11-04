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Jacquin descobre que babá de seus filhos integrava quadrilha de sequestro

Prisão da mulher faz parte de operação da polícia civil que investiga grupo criminoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 20:29

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 20:29

O chef Erick Jacquin Crédito: Carlos Reinis/Band
O chef Erick Jacquin, 54, e a sua mulher Rosangela, 42, foram surpreendidos neste domingo (4) com a notícia de que a babá que cuidava dos filhos deles fazia parte de uma quadrilha envolvida com furtos e sequestros relâmpagos.
O jurado do MasterChef teria sabido do envolvimento de sua babá ao receber uma foto dela como suspeita na prática de roubos, segundo noticiou o R7. A partir do recebimento da foto, Jacquin avisou a polícia, e a mulher foi presa. 
Ainda não foi divulgado o nome da babá e mais detalhes de como ela foi detida.

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Segundo a polícia civil, além da babá, foi preso um receptador de relógios de luxo, para quem ela vendeu as últimas peças furtadas. As prisões aconteceram neste domingo (3), no centro e zona oeste de São Paulo pela equipe do 78º DP.
As prisões fazem parte de uma operação chamada "Snatch", deflagrada para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra criminosos envolvidos em sequestros relâmpagos.

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