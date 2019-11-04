Jacquin descobre que babá de seus filhos integrava quadrilha de sequestro

O chef Erick Jacquin Crédito: Carlos Reinis/Band

O chef Erick Jacquin, 54, e a sua mulher Rosangela, 42, foram surpreendidos neste domingo (4) com a notícia de que a babá que cuidava dos filhos deles fazia parte de uma quadrilha envolvida com furtos e sequestros relâmpagos.

O jurado do MasterChef teria sabido do envolvimento de sua babá ao receber uma foto dela como suspeita na prática de roubos, segundo noticiou o R7. A partir do recebimento da foto, Jacquin avisou a polícia, e a mulher foi presa.

Ainda não foi divulgado o nome da babá e mais detalhes de como ela foi detida.

Segundo a polícia civil, além da babá, foi preso um receptador de relógios de luxo, para quem ela vendeu as últimas peças furtadas. As prisões aconteceram neste domingo (3), no centro e zona oeste de São Paulo pela equipe do 78º DP.