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Saúde

Jurado do MasterChef, chef Erick Jacquin faz cirurgia de varizes

Chef de cozinha publicou vídeo celebrando o bom resultado do procedimento

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 18:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 18:42
O chef Erick Jacquin Crédito: Carlos Reinis/Band
O chef Erick Jacquin, jurado do MasterChef e apresentador do Pesadelo na Cozinha, na Band, passou por uma cirurgia de varizes no fim de semana e narrou todos os momentos.  
Na sexta-feira, ele publicou fotos com as marcas feitas pelo médico Roberto Sacilotto na região afetada pela cirurgia. "Depois de 40 anos de 'service', chegou o dia da manutenção", brincou o chef.   
Ver essa foto no Instagram

Obrigado Prof. Dr. Roberto Sacilotto. Estou me sentindo muito melhor.

Uma publicação compartilhada por Erick Jacquin Com Tômpero (@erickjacquin) em

O procedimento demorou cerca de 2h30. Nesta segunda-feira, Jacquin mostrou um vídeo em que é enfaixado pelo médico. "Estou me sentindo muito melhor agora", escreveu, e provocou o médico. "Será que já posso voltar a correr?"

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Jacquin está no ar com o MasterChef: A Revanche, que estreou na terça-feira (14) passada. Mais curto que o reality oficial, a temporada terá apenas dez episódios e provas mais desafiadoras.   
Nenhum dos 20 participantes desta edição são profissionais e todos já participaram das outras seis edições dedicadas aos amadores. Ainda estão na disputa, Estéfano, Vanessa, Katleen, Fabio, Fernando, Sabrina, entre outros.

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