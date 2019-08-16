Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Restaurante do chef Jacquin não vingou no Aeroporto de Vitória
Beatriz Seixas

Restaurante do chef Jacquin não vingou no Aeroporto de Vitória

Loja que tinha cardápio assinado pela estrela do Master Chef era para ter sido inaugurada em junho

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 14:50

Públicado em 

16 ago 2019 às 14:50
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O chef francês Erick Jacquin Crédito: VECCOMM/Divulgação
O restaurante no Aeroporto de Vitória com cardápio assinado pelo famoso chef francês Érick Jacquin não tem nem cheiro de que vai sair do papel.
A rede de fast-food Le Croq, do grupo brasileiro Bghum, estava prevista para ser inaugurada em junho deste ano. Mas até hoje não há nenhum contrato nem negociações em curso junto à Infraero, segundo informou a estatal à coluna.
> Aeroporto de Vitória é eleito o melhor do país 
Saguão da sala de embarque do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
Atualmente, dos 71 pontos comerciais do terminal capixaba, 49 estão em funcionamento. A previsão é de que até o final deste ano abra mais uma unidade. A loja, que está em fase de aprovação de projetos, é do setor de vinhos e tabacos.
A ocupação, embora seja bem superior a do antigo terminal – antes funcionavam 25 unidades –, está abaixo do que esperava o mercado nesse um ano e meio do novo Aeroporto de Vitória.
> Aeroporto de Vitória: terminal pode virar "aeroshopping"

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados