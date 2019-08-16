Restaurante do chef Jacquin não vingou no Aeroporto de Vitória

O restaurante nocom cardápio assinado pelo famoso chef francês Érick Jacquin não tem nem cheiro de que vai sair do papel.

A rede de fast-food Le Croq, do grupo brasileiro Bghum,. Mas até hoje não há nenhum contrato nem negociações em curso junto à Infraero, segundo informou a estatal à coluna.

Atualmente, dos 71 pontos comerciais do terminal capixaba, 49 estão em funcionamento. A previsão é de que até o final deste ano abra mais uma unidade. A loja, que está em fase de aprovação de projetos, é do setor de vinhos e tabacos.