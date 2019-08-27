Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balanço

Jacquin sobre Amazônia: "Governo francês não pode ofender o Brasil"

Cozinheiro de 54 anos está há 27 no Brasil e, por isso, diz que se considera mais brasileiro do que francês

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 05:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 05:23
Crédito: Reprodução/Instagram @hcnoar
Érick Jacquin, 54, se pronunciou na noite deste domingo (25) sobre as queimadas na Amazônia. Após a acirrada final do 6º MasterChef Brasil Amadores, vencida por Rodrigo, o jurado disse que hoje se sente muito mais brasileiro do que francês. 
> Restaurante do chef Jacquin não vingou no Aeroporto de Vitória
"Estou muito triste pela Amazônia. Não sei como vai resolver esse problema, mas eu me sinto brasileiro. O governo francês não pode ofender o Brasil. E o povo brasileiro, [seja de] direita ou esquerda, não tem importância nenhuma, mas eu gostaria que essa Amazônia fosse preservada", disse à imprensa. 
"[Quanto] mais tempo faz, mais a minha vida é no Brasil. Eu tenho 54 anos e 27 anos no Brasil, então estou na metade. Ano que vem vou ser muito mais brasileiro do que francês. Por isso, hoje eu acho que meu país é o Brasil. E o MasterChef mudou muito a minha vida, sem saber, com Paolla, Fogazza, Ana Paula".
Jacquin avalia a temporada de MasterChef como um bom período de evolução. "Não tem temporada mais equilibrada ou menos. Todas são diferentes", disse o chef. "A gente tem uma evolução muito grande, igual ao Brasil".
Agora, ele se prepara para seu programa solo, Pesadelo na Cozinha, uma versão divertida do internacional Kitchen Nightmares.
O programa irá ao ar às terças-feiras, por volta das 22h45, estreando nesta terça-feira (27). A ideia é que, nele, o chef ajude donos de outros estabelecimentos a seguir os rumos da cozinha eficiente, indicando possíveis erros de negócios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados