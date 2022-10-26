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Novas ofensas

Em audiência, Jefferson pede desculpas a prostitutas por comparação a Cármen

Preso domingo (23) após disparar 50 tiros de fuzil e arremessar três granadas contra policiais federais, ex-deputado voltou a atacar ministra do STF

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 21:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 out 2022 às 21:09
RIO DE JANEIRO - O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) voltou a atacar a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira (24), durante sua audiência de custódia. A prisão dele foi mantida.
A prisão foi motivada inicialmente por ofensas à ministra. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Roberto Jefferson chamou Cármen Lúcia de "prostituta" e "arrombada".
Cármen Lúcia e Roberto Jefferson
Cármen Lúcia foi chamada de "prostituta" por Roberto Jefferson Crédito: Nelson Jr./STF e Reprodução de vídeo
Questionado sobre a declaração, ele disse na audiência: "Quero pedir desculpas às prostitutas pela má comparação, porque o papel dela foi muito pior, porque ela fez muito pior, com objetivos ideológicos, políticos. As outras fazem por necessidade".
Roberto Jefferson resistiu quando a Polícia Federal (PF) chegou em sua casa, em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, para cumprir o mandado de prisão. Ele disparou contra os policiais e jogou três granadas. Os agentes ficaram feridos.
No depoimento, o ex-deputado disse que deixou um pedido de desculpas por escrito à Polícia Federal. "Encontrei a moça que se machucou no cotovelo e na testa e ela estava zangada", relatou na audiência.
O ex-deputado também disse que o ministro Alexandre de Moraes, que determinou sua prisão, tem um "problema pessoal" com ele. "Ele [Moraes] diz que eu faço parte de uma milícia digital, mas eu acho que ele faz parte de uma milícia judicial no STF, por isso nós temos problemas", afirmou.

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