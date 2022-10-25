Meninas venezuelanas: Mendonça arquiva 5 notícias-crime contra Bolsonaro

Mendonça disse que não vê "elementos mínimos" para abrir uma investigação. Ele descartou as acusações de prevaricação, xenofobia, difamação, exposição indevida de menores de idade e de deixar de prestar assistência à criança abandonada ou extraviada.

André Mendonça ao lado do presidente Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR

Mendonça também defendeu que as notícias-crime devem ser analisadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão já foi acionado pela oposição.

Os pedidos de investigação enviados ao STF partiram da vereadora Erika Hilton (PSOL-SP), dos deputados Elias Vaz (PSB-GO) e Reginaldo Lopes (PT-MG), do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e de advogados do Grupo Prerrogativas.

A decisão cita o "risco de instrumentalização indevida do Poder Judiciário para fins políticos", sobretudo no período eleitoral

"Chama a atenção, outrossim, o crescente ajuizamento de 'notícias crime' nesta Corte cujas reais intenções de seus proponentes, na verdade, ultrapassam a órbita meramente jurídica São representações feitas com nítido propósito político e/ou de autopromoção", escreveu Mendonça.

"Eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para a sua filha que está nos ouvindo agora?", disse Bolsonaro em entrevista a um canal no YouTube.