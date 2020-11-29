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Eleições tiveram 583 urnas substituídas e 52 casos de boca de urna

O número foi atualizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às 15h35 deste domingo e equivale 0,40% de um total de 97.024 urnas

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 18:23
Urnas eletrônicas
Até o momento, segundo o Ministério da Justiça, foram registrados 52 casos de boca de urna, 8 situações de compra de votos Crédito: Carlos Alberto Silva
Justiça Eleitoral teve que substituir 583 urnas que estavam sendo usadas no segundo turno das eleições deste ano, neste domingo (29). O número foi atualizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às 15h35 e equivale 0,40% de um total de 97.024 urnas.
Uma seção no país teve de recorrer à votação manual.
Até o momento, segundo o Ministério da Justiça, foram registrados 52 casos de boca de urna, 8 situações de compra de votos e 94 ocorrências de desobediências às regras eleitorais.
Foram apreendidos uma arma de fogo, seis veículos e 1.050 materiais de campanhas irregulares, estimados em R$ 16,3 mil.
Além disso, 53 eleitores foram conduzidos à delegacia e não foi registrado nenhum crime por parte de candidatos.
As eleições estão ocorrendo em 57 municípios que têm, ao todo, 38,2 milhões de eleitores.

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