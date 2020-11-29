Eleições tiveram 583 urnas substituídas e 52 casos de boca de urna

Até o momento, segundo o Ministério da Justiça, foram registrados 52 casos de boca de urna, 8 situações de compra de votos Crédito: Carlos Alberto Silva

Justiça Eleitoral teve que substituir 583 urnas que estavam sendo usadas no segundo turno das eleições deste ano, neste domingo (29). O número foi atualizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral ) às 15h35 e equivale 0,40% de um total de 97.024 urnas.

Uma seção no país teve de recorrer à votação manual.

Até o momento, segundo o Ministério da Justiça, foram registrados 52 casos de boca de urna, 8 situações de compra de votos e 94 ocorrências de desobediências às regras eleitorais.

Foram apreendidos uma arma de fogo, seis veículos e 1.050 materiais de campanhas irregulares, estimados em R$ 16,3 mil.

Além disso, 53 eleitores foram conduzidos à delegacia e não foi registrado nenhum crime por parte de candidatos.