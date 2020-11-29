TSE substitui 368 urnas eletrônicas até meio-dia

Os balanços do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, até o meio-dia, a disputa em segundo turno das eleições vem ocorrendo com relativa tranquilidade. Foi necessário substituir 368 urnas eletrônicas, passadas cinco horas de votação, o equivalente a 0,25% do total. E o e-Título vem funcionando de forma satisfatória, conforme o tribunal.
No primeiro turno, houve problemas para a justificativa de ausência por eleitores. Até as 12h deste domingo, 503,5 mil eleitores justificaram a ausência por meio do aplicativo. Além do e-Título, a justificativa pode ser feita presencialmente, em qualquer seção eleitoral.
Já os casos de crimes eleitorais, descobertos durante a votação, são bem menores do que os registrados no primeiro turno. O boletim divulgado às 11h pelo Ministério da Justiça mostra a ocorrência de sete casos de boca de urna, dois de compra de votos, 87 de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral e oito de desordem, com algum prejuízo à rotina da eleição.
O ministério registra um caso de fake news e 26 casos com indicativo de desinformação sobre o processo eleitoral.
Dezoito eleitores foram presos até o meio-dia. A PF (Polícia Federal) instaurou quatro inquéritos para apurar suspeitas de crime eleitoral.