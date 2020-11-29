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Eleições 2020

Edvaldo Nogueira confirma favoritismo e é reeleito prefeito de Aracaju

O prefeito (PDT) recebeu 57,86% dos votos válidos derrotando a delegada Danielle (Cidadania) e permanecerá no poder pelos próximos 4 anos

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:01
Edvaldo Nogueira (PDT) é re-eleito em Aracaju
Edvaldo Nogueira (PDT) é re-eleito em Aracaju Crédito: TSE
Edvaldo Nogueira (PDT) confirmou o favoritismo e foi reeleito prefeito de Aracaju neste domingo (29). Ele recebeu 57,86% dos votos válidos na capital sergipana.
Ele disputou o comando da cidade com a delegada Danielle (Cidadania). Ela alcançou 42,14% dos votos válidos. Nascido em Pão de Açúcar, em Alagoas, Edvaldo Nogueira é médico, tem 59 anos e é o atual prefeito de Aracaju.
Candidato à reeleição, Edvaldo já esteve na prefeitura antes, como vice-prefeito do petista Marcelo Deda, morto em 2013. Em 2006, assumiu o cargo quando Deda se afastou para concorrer ao governo do estado.
Após dois anos como prefeito de Aracaju, Edvaldo concorreu à reeleição e venceu Mendonça Prado (DEM). Ele tem histórico atuante na política sergipana. Antes de chegar à prefeitura, foi vereador da capital estadual entre 1992 e 2000.

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Filiado ao PCdoB por mais de três décadas, Edvaldo participou do movimento estudantil e acabou como um dos fundadores do partido no estado. Porém, se transferiu para o PDT no começo de 2020.
Concorrente do atual prefeito no segundo turno, a delegada Danielle Garcia foi chefe das delegacias de Nossa Senhora da Aparecida, Laranjeiras e São Miguel do Aleixo, todas no interior do Sergipe.
Ela foi lançada na política pelo ex-delegado Alessandro Vieira, ex-comandante da Polícia Civil do estado e atual senador. Ambos ganharam fama por operações contra a corrupção que tiveram destaque no Sergipe.

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