'É traição à Pátria', diz Pacheco sobre empresários que defenderam golpe

"Qualquer pessoa, independente de ser empresário, conhecido ou não, que prega retrocesso democrático, atos institucionais, volta da ditadura, está redondamente equivocada. É um desserviço ao País. É uma traição à Pátria e isso, obviamente, tem que ser rechaçado e repudiado com toda veemência pelas instituições", disse o senador ao chegar à Casa.

Pacheco disse que resultado das eleições será respeitado Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

Segundo ele, "arroubos precisam ser repudiados", mas não acredita que eles necessariamente gerem riscos à democracia. "A nossa democracia está tão assimilada pelas instituições e pela sociedade, que considero esses arroubos, que precisam ser repudiados, mas eles de fato, não fazem gerar um risco concreto à nossa democracia. São manifestações infelizes que devem ser rechaçadas", disse Pacheco.

Pacheco disse ainda que "obviamente o resultado [das eleições] será respeitado". "O processo eleitoral ocorrerá dentro da normalidade e, obviamente, o resultado será respeitado, conforme afirmou o próprio presidente da República [ Jair Bolsonaro ], que é candidato".

Pacheco foi questionado por jornalistas sobre a entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional, da TV Globo. Em resposta a um pedido do apresentador William Bonner para que assumisse o compromisso de aceitar o resultado do pleito, o presidente disse que vai respeitar o resultado das eleições, "desde que sejam limpas e transparentes".