AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • É importante ter debate em televisão porque agora é tête-à-tête, diz Lula
Eleições 2026

É importante ter debate em televisão porque agora é tête-à-tête, diz Lula

Presidente afirma que pretende participar dos debates no segundo turno, após não comparecer aos encontros com candidatos na primeira etapa da eleição

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 09:18

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

06 out 2026 às 09:18

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na segunda-feira (5), que irá a debates em televisão na corrida pelo segundo turno, contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Na corrida até o primeiro turno, Lula decidiu não comparecer a debates com os demais postulantes à Presidência da República. Ele foi desafiado por Flávio a comparecer ao último debate, na TV Globo, na última quinta-feira, 1º, mas nenhum dos dois compareceu após uma sucessão de decisões judiciais em torno das regras do debate e ele acabou cancelado pela emissora.

"Vou ter que fazer mais rádio, vou ter que fazer mais selfies mais selfies, vou ter que conversar mais", disse Lula em fala na reunião de coordenação com aliados políticos no Hotel San Marco, no centro de Brasília, transmitida pelas redes sociais. "Agora é importante ter debate na televisão, porque agora é tête-à-tête, agora é um contra um", defendeu.

Lula em fala na reunião de coordenação com aliados políticos em Brasília, transmitida por redes sociais
Lula em fala na reunião de coordenação com aliados políticos em Brasília, transmitida por redes sociais Reprodução

Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos), enquanto Lula terminou com 53.879.538 votos (45,16% dos votos válidos). O petista teve 3.379.966 votos a menos do que no primeiro turno de 2022.

Aos aliados que perderam a eleição, Lula pediu que não falem mal do eleitor porque ele não votou neles e disse que a derrota significa um aprendizado para as próximas eleições. "Aos companheiros que não se elegeram, eu queria deixar aqui: não briguem com o eleitor, não fale mal do eleitor porque ele não votou em vocês", disse. "Às vezes o povo não vota porque o povo não nos compreendeu. Nem sempre quando a gente abre a boca as pessoas compreendem tudo que a gente fala. Então, a gente tem que ter humildade".

Por fim, o petista relembrou que foi o candidato que mais perdeu e que mais ganhou eleições para a Presidência da República e voltou a dizer que irá ganhar o pleito de 2026 no segundo turno. "Vou dizer a vocês olhando para a câmera do Stuckert — na verdade, eu queria olhar para a da Globo, mas como não sei qual é a da Globo, vou olhar para a do Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da campanha Stuckert —, é o seguinte: se preparem, porque nós vamos ganhar as eleições de outubro".

Leia Mais Sobre Eleições 2026

Marido de Sasha, João Lucas debocha de derrota de ex-paquita Andrea Sorvetão nas eleições

É importante ter debate em televisão porque agora é tête-à-tête, diz Lula

"Agora é para ontem": o que deu muito errado na estratégia de Ricardo e Casagrande

2º turno: Pazolini pode manter o rumo; Ricardo ainda não mudou o ritmo

Candidatos precisam aproveitar o segundo turno para aprimorar o debate

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Lula Debate
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pequenos prazeres, como tomar um café fora de casa, podem caber no orçamento sem comprometer o futuro
O mito do cafezinho: sua paz financeira não precisa de privações
Rick e a esposa Geralda Helena
Viúva de Rick fala sobre saudade duas semanas após morte do cantor
Cantora carioca segue sequência de shows agora no ES
Marvvila relata perseguição de stalker: 'Fala como se fôssemos um casal'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados