É importante ter debate em televisão porque agora é tête-à-tête, diz Lula

Aos aliados que perderam a eleição, Lula pediu que não falem mal do eleitor porque ele não votou neles e disse que a derrota significa um aprendizado para as próximas eleições. "Aos companheiros que não se elegeram, eu queria deixar aqui: não briguem com o eleitor, não fale mal do eleitor porque ele não votou em vocês", disse. "Às vezes o povo não vota porque o povo não nos compreendeu. Nem sempre quando a gente abre a boca as pessoas compreendem tudo que a gente fala. Então, a gente tem que ter humildade".