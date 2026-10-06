"Agora é para ontem": o que deu muito errado na estratégia de Ricardo e Casagrande

O governador Ricardo Ferraço (MDB) foi salvo pelo gongo, no domingo (4), de sofrer uma derrota contundente para seu desafiante, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Uma derrota de Ricardo no primeiro round teria sido, por extensão, um revés político histórico para o ex-governador Renato Casagrande (PSB), fiador da candidatura do seu outrora vice-governador.





Antes do fim da contagem preventiva do juiz, o gongo soou, dando uma sobrevida ao atual detentor do cinturão. Ricardo pôde dirigir-se a seu corner para buscar recobrar as forças, receber as orientações de sua comissão técnica (Casagrande incluído) e voltar à luta agora no segundo assalto – segundo ele e Casagrande, “um novo jogo”. Por 0,36 ponto percentual, diferença que faltou para Pazolini atingir a maioria simples dos votos válidos, temos agora o segundo turno.





Mas, para ter alguma chance de virada no melhor estilo Rocky Balboa, Ricardo e sua equipe precisam antes de tudo identificar e reconhecer os erros de estratégia e avaliação cometidos ao longo da campanha – pois erros houve – e corrigi-los antes que seja tarde. “Agora é o futuro”, repetiu Ricardo durante todo o primeiro turno. Mas, para ele mesmo ter algum futuro no governo, o mote da campanha precisa ser urgentemente adaptado: “Agora é para ontem”.





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O resultado das urnas veio muito abaixo do que indicavam pesquisas até a véspera e muito aquém do esperado por Ricardo e seu comitê de campanha.





O candidato de Casagrande tem a máquina estadual nas mãos desde abril, uma boa cartela de realizações para apresentar, um governo sanado e organizado, números da violência em queda, investimentos em alta, apoio maciço da classe política capixaba (quase todos os prefeitos do Espírito Santo, salvo a de Vitória e o de Colatina, considerando as maiores cidades).





Mesmo assim, não conseguiu obter a maior parte dos votos. Não conseguiu convencer mais eleitores que o ex-prefeito de Vitória, cuja campanha é bem menor e não conta com quase nenhum apoio no interior do Estado.





Se nada saiu como o previsto, é inevitável a conclusão de que algo deu muito errado.





Na primeira entrevista do segundo turno, concedida em frente à Residência Oficial, Ricardo, mais de uma vez, foi questionado sobre o que deu errado no primeiro turno. Teve a oportunidade de reconhecer possíveis erros. Preferiu não o fazer. Atribuiu a arrancada de Pazolini nos últimos dias de campanha a uma “nacionalização” das eleições estaduais.

Em entrevista à coluna, evitando falar em erros e acertos, Casagrande seguiu linha similar:

“A razão principal foi a força do movimento bolsonarista dos eleitores vinculados a uma posição mais extremada à direita que deram um reforço à campanha de Pazolini. Esse vento bolsonarista fez o adversário crescer e conteve o crescimento de Ricardo. Agora é outra campanha, e caberá ao marketing mostrar que o sentimento dos bons resultados que temos é superior ao sentimento ideológico”.