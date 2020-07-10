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GP Brasil

Doria diz que Interlagos vai receber F1 e alfineta autódromo no RJ

O governador de São Paulo, João Doria, também alfinetou a possível construção de um autódromo no Rio de Janeiro, principalmente na pandemia

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 16:44
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta sexta-feira (10) que a capital paulista vai receber o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2020. De acordo com o político tucano, o autódromo de Interlagos estará pronto para receber a corrida -prevista inicialmente para 15 de novembro- seguindo os protocolos de saúde.
"Entendemos como importante para o turismo. Para este ano está confirmada a Fórmula 1 e o autódromo [estará] preparado, evidentemente com os protocolos de saúde. E os organizadores já sabem", afirmou em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
Apesar das previsões, ainda não há uma data confirmada para a realização da prova no Brasil. A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou nesta sexta parte do calendário oficial e o país ainda não foi incluído.
O tucano também disse que o governo segue em negociação para manter a categoria em Interlagos pelos próximos anos e alfinetou a possível construção de um autódromo no Rio de Janeiro, principalmente em um momento de pandemia.
"Seguimos conversando com a Liberty Media para a possibilidade de renovação do contrato. Não há confirmação. Aqui temos um autódromo pronto, consagrado, tido como um dos cinco melhores do mundo. Nada contra o Rio de Janeiro, mas não faz sentido um gasto de R$ 1 bilhão para construir um autódromo em uma área que não tem aprovação ambiental em um momento de pandemia com escassez de recursos", comentou.

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O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou na coletiva que a cidade já está em contato com os responsáveis pela categoria, apresentando dados específicos da capital paulista para tentar isolar o GP do Brasil do panorama nacional.
"Nós estamos em contato com a organização do evento, mostrando os números da pandemia aqui na cidade de São Paulo, para dar total tranquilidade à organização, para manter a prova neste ano, mostrando que os números da cidade não correspondem à realidade do Brasil como um todo", afirmou Covas.
"São os números que são divulgados no exterior que deixaram a organização preocupada com a realização da prova neste ano. Espero que compreendam que, aqui na cidade, não há nenhum risco para a realização da prova em novembro deste ano", completou.

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