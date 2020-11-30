Doria afirma que lockdown não está sendo considerado

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que não considera um lockdown ou fechamento absoluto do comércio em São Paulo, apesar da medida ser um mecanismo existente contra a propagação da Covid-19. Nesta segunda (30), Doria anunciou medidas mais restritivas de quarentena para conter a piora dos índices epidemiológicos da doença no Estado.

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), até este domingo (29), o Estado registrava aumento de 8,9% na variação mensal de novos casos confirmados, 8,4% em novas internações e queda de 12,9% em óbitos. O comparativo considera os últimos 30 dias contra os 30 dias anteriores.

Retornam para a fase amarela as regiões atualmente na Fase 2 Verde, segunda menos restritiva: a Região Metropolitana de São Paulo bem como a Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté. A área concentra cerca de 76% da população do Estado.

Com as mudanças anunciados hoje, o Estado volta a proibir eventos com pessoas em pé e diminui a lotação em todos os setores de comércio de 60% para 40% da capacidade total. O horário de funcionamento volta a ser restrito a 10h diárias e estabelecimentos podem funcionar até as 22h.

De acordo com a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a próxima classificação ordinária está agendada para o dia 04 de janeiro, agora com acompanhamento semanal de todos os dados, que antes era feita com base nos dados dos últimos 28 dias.

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