Barroso: 'Tem quem ache que Terra é plana e que Trump venceu nos EUA'

"Tem gente que acha que a Terra é plana. Tem gente que acha que o homem não foi à Lua. Tem gente que acha que Trump venceu as eleições nos Estados Unidos", disparou Barroso.

Mais cedo, ele disse que explicaria o funcionamento das urnas "para quem quer entender", já que "para quem não quer, não há fármaco jurídico". Barroso garantiu ainda que "houve zero prejuízo de credibilidade ao sistema."