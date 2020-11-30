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Eleições

Barroso: 'Tem quem ache que Terra é plana e que Trump venceu nos EUA'

Presidente do TSE reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro que defendeu o voto impresso e questionou a segurança das urnas eletrônicas

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 00:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 00:07
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Toberto Jayme/Ascom/TSE
Em reação às declarações do presidente Jair Bolsonaro defendendo o voto impresso e questionando a segurança das urnas eletrônicas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse hoje não ter "controle sobre o imaginário das pessoas.
"Tem gente que acha que a Terra é plana. Tem gente que acha que o homem não foi à Lua. Tem gente que acha que Trump venceu as eleições nos Estados Unidos", disparou Barroso.
Mais cedo, ele disse que explicaria o funcionamento das urnas "para quem quer entender", já que "para quem não quer, não há fármaco jurídico". Barroso garantiu ainda que "houve zero prejuízo de credibilidade ao sistema."

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