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Frio extremo

Dois moradores de rua morrem em São Paulo após noite mais fria do ano

Uma das vítimas, foi encontrada na Praça da Sé, enquanto a outra estava nas imediações da Rua 25 de Março. O frio registrado teve mínima de 8,2ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 15:08

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 15:08

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), de São Paulo, a sensação térmica chegou a 5ºC. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Após frio recorde, duas pessoas em situação de rua foram encontradas mortas neste sábado (22), no centro da cidade de São Paulo. A temperatura chegou a 8,1ºC na noite de sexta-feira (21), a menor temperatura registrada na capital paulista neste ano. A causa dos óbitos será apurada pela Polícia Civil.
Uma das vítimas, uma mulher, foi encontrada na Praça da Sé, enquanto a outra estava nas imediações da Rua 25 de Março. O frio registrado de noite seguiu pela madrugada, que teve mínima de 8,2ºC, e persistirá durante todo o fim de semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica chegou a 5ºC.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou as mortes. Segundo o Município, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada às 9h18 para atender o caso da Praça da Sé, cujo óbito foi atestado por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo passará por perícia técnica. Ambas as ocorrências foram registradas no 1º Distrito Policial (Sé), que investigará as causas das mortes.
A gestão Bruno Covas (PSDB) destacou ter acolhido 150 pessoas em situação de rua durante a madrugada, além de ter distribuído 182 cobertores. O plano de contingência para situação de baixas temperaturas foi iniciado em 6 de maio neste ano.

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