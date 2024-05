Doações mais urgentes para o RS são de água, roupas e colchões

Há meio milhão de pessoas desalojadas e mais 81 mil estão em abrigos, segundo a Defesa Civil

O Estado do Rio Grande do Sul reativou o canal de doações do ano anterior para a conta SOS Rio Grande do Sul. A conta é vinculada ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).