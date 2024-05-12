Sobe para 143 o número de mortos em tragédia no RS

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul deixaram 143 mortos até as 9h deste domingo (12). Foram confirmadas sete novas mortes desde sábado (11), e o número pode crescer nos próximos dias, uma vez que há 125 desaparecidos, segundo a Defesa Civil gaúcha. As mortes ocorrem em 44 cidades, conforme a Defesa Civil, e há 756 feridos.

Diante das enchentes, que afetaram mais de 2 milhões de pessoas no estado, gaúchos têm buscado refúgio com parentes ou amigos em outros estados, como Santa Catarina.

Áreas alagadas após chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Segundo a Defesa Civil estadual, o número de desaparecidos vem caindo ao longo dos dias a população tem sido orientada a procurar a Polícia Civil para informar sobre a localização de familiares.

O boletim da manhã deste domingo também indica o aumento de pessoas em abrigos montados para socorrer as vítimas que não têm para onde ir. São 81.170 desabrigados, 10 mil a mais do que constava do boletim das 9h deste sábado (11).

O total de desalojados também aumentou, passando de 339.928 para 537.380.

Dos 497 municípios gaúchos, 446 acabaram afetados pela tragédia.

Também são ao menos 303 mil pontos sem energia (o número é maior, porém a RGE Sul não informou a quantidade de pontos na manhã desta sexta) e 208 mil imóveis continuam sem água no estado.

As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual e mais de 338 mil alunos acabaram impactados. Neste domingo, são 1.028 escolas afetadas, 528 danificadas e 84 servindo de abrigo.

A tragédia tem sido comparada ao furacão Katrina, que em 2005 destruiu a região metropolitana de Nova Orleans, na Lousiana (EUA), atingiu outros quatro estados norte-americanos e causou mais de mil mortes.

Profissionais de saúde apontam semelhanças entre as duas tragédias, como falta de prevenção de desastres naturais e inexistência de uma coordenação centralizada de decisões. Colapso nos hospitais, dificuldade de equipes de saúde chegarem aos locais de trabalho e desabastecimento de medicamentos e outros insumos são outras semelhanças apontadas.

O nível da água do lago Guaíba, que inundou a capital Porto Alegre, estava em 4,64 metros na medição do cais Mauá às 8h deste domingo, conforme informações da Ceic (Centro Integrado de Coordenação de Serviços). No sábado (4), ele havia chegado a 5,30 metros, conforme o Ceic.

O lago é considerado inundado quando atinge 3 metros de altura. Há um alerta que é emitido quando o nível da água está em 2,5 metros.

Por isso, mesmo com a diminuição no volume de água do Guaíba, ruas e avenidas da capital gaúcha continuavam alagadas nesta quinta.

Ao mesmo tempo, o governo gaúcho alertou na segunda-feira para o risco de enchentes nos municípios localizados às margens da Lagoa dos Patos. A água que bloqueia ruas da região metropolitana desce pela lagoa em direção ao mar, o que pode acontecer rapidamente ou de forma mais lenta, dependendo da direção do vento.

A volta da chuva e de ventos fortes à região de Porto Alegre nesta quarta-feira (8) fez a prefeitura paralisar o resgate das vítimas das enchentes históricas. A previsão, segundo o Inmet, é que a temperatura caia no Rio Grande do Sul nesta semana.

Situação no RS após as chuvas

- 136 mortes

- 125 desaparecidos

- 7 56 feridos

Várias cidades do Rio Grande do Sul continuam alagadas Crédito: Mauricio Tonetto / Secom

- 81.170 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)

- 537.380 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)

- 2.115.704 pessoas afetadas no estado

Saiba a diferença dos termos

Afetado: Qualquer pessoa que tenha sido atingida ou prejudicada por um desastre, como feridos, desalojados, desabrigados e pessoas que perderam sua fonte de renda

Desalojado: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não necessariamente, carece de abrigo provido pelo sistema

Desabrigado: Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo Estado