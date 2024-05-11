Rio Grande do Sul tem chance muito alta de novas inundações no domingo (12)

SÃO PAULO - Quase todo o Rio Grande do Sul está sob possibilidade muito alta de novas inundações e/ou enxurradas — ocorrências hidrológicas —, neste domingo (12), de acordo com boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Dentro dessa área de risco está a região metropolitana de Porto Alegre e as regiões Noroeste, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. O risco é derivado da previsão de mais chuvas, a permanência das inundações no Estado, além dos acumulados de chuva dos últimos dias e das condições de saturação do solo, aponta o Cemaden.

Chuvas castigam cidades do Rio Grande do Sul, como São Sebastião do Caí. Crédito: Carlos Macedo/Folhapress

Somente a região Centro Ocidental do Estado escapa da classificação "muito alta", mas, ainda assim, encontra-se sob possibilidade alta de ocorrências hidrológicas.

O Sul Catarinense, na área litorânea, também se encontra sob possibilidade alta.

O Cemaden também aponta uma probabilidade alta de deslizamentos — movimentos de massa — nas regiões Nordeste e Centro-Oridental do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre

Segundo o centro, "há possibilidade de deslizamentos de terra esparsos, especialmente 'quedas de barreira' à margem de estradas e rodovias e reativação dos deslizamentos já registrados".