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Tragédia no Sul

Rio Grande do Sul tem chance muito alta de novas inundações no domingo (12)

Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais classifica o Estado inteiro sob risco muito alto ou alto

Publicado em 11 de Maio de 2024 às 20:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2024 às 20:48
SÃO PAULO - Quase todo o Rio Grande do Sul está sob possibilidade muito alta de novas inundações e/ou enxurradas — ocorrências hidrológicas —, neste domingo (12), de acordo com boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).
Dentro dessa área de risco está a região metropolitana de Porto Alegre e as regiões Noroeste, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. O risco é derivado da previsão de mais chuvas, a permanência das inundações no Estado, além dos acumulados de chuva dos últimos dias e das condições de saturação do solo, aponta o Cemaden.
Chuvas castigam cidades do Rio Grande do Sul, como São Sebastião do Caí.
Chuvas castigam cidades do Rio Grande do Sul, como São Sebastião do Caí. Crédito: Carlos Macedo/Folhapress
Somente a região Centro Ocidental do Estado escapa da classificação "muito alta", mas, ainda assim, encontra-se sob possibilidade alta de ocorrências hidrológicas.
O Sul Catarinense, na área litorânea, também se encontra sob possibilidade alta.
O Cemaden também aponta uma probabilidade alta de deslizamentos — movimentos de massa — nas regiões Nordeste e Centro-Oridental do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre

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Segundo o centro, "há possibilidade de deslizamentos de terra esparsos, especialmente 'quedas de barreira' à margem de estradas e rodovias e reativação dos deslizamentos já registrados".
Por fim, há probabilidade moderada de deslizamentos na regiões Centro-Ocidental e Noroeste do Estado e também no Sul Catarinense.

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