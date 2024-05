Missão solidária

Bombeiros do ES já salvaram 270 pessoas e 66 animais em enchentes no RS

Equipe do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo segue atuando no resgate e procura de vítimas que atingem o Rio Grande do Sul há cerca de uma semana

Militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo já conseguiram salvar a vida de 270 pessoas e 66 animais, vítimas da tragédia causada pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Os resgates realizados pela corporação capixaba aconteceram no município de São Leopoldo, localizado na região metropolitana de Porto Alegre.

A equipe capixaba enviada ao Estado sulista faz parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) e está sob comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, em uma atuação realizada em conjunto com outras corporações. Por conta das novas previsões de chuva forte para o Estado, os militares se preparam para atuar com a condição climática adversa.

Mesmo com o nível da água diminuindo em São Leopoldo (RS), os militares capixabas realizam a retirada de pessoas em locais ilhados e levando alimento e remédio aos que seguem em suas residências.

Já em Santa Cruz do Sul, outro município atingido pelas enchentes, a equipe tem como foco a localização de vítimas soterradas. No local, estão as cadelas Brisa e Fênix —treinadas para localizar pessoas vivas ou em óbito.

Além da equipe de militares enviada para auxiliar nas buscas e resgate de vítimas das enchentes, um comboio com três estações portáteis de tratamento de água foram levadas para o Rio Grande do Sul. Duas estações estão operando em Porto Alegre e a terceira em Encanto, cada uma capaz de filtrar 1.500 litros de água por hora.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que o número de mortes causadas pelas tempestades chegou a 113, além de 146 pessoas desaparecidas, nesta sexta-feira (10)

