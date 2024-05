Bombeiros do ES localizam corpo de menina de 13 anos em enchente no RS

Vítima foi localizada com ajuda das cadelas Brisa e Fênix, que compõem a equipe formada por onze militares; adolescente estava desaparecida havia seis dias

A equipe do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, enviada ao Rio Grande do Sul em missão para auxiliar nas buscas de vítimas das chuvas que atingiram o Estado sulista , localizou o corpo de uma adolescente de 13 anos que havia sido arrastada pela enxurrada. A vítima foi localizada com ajuda das cadelas Brisa e Fênix, que compõem a equipe formada por onze militares.

Segundo os Bombeiros, a menina estava desaparecido havia seis dias e os militares capixabas iniciaram o apoio nas buscas na última terça-feira (7). No mesmo dia, as cadelas conseguiram indicar um ponto onde a vítima poderia estar e a remoção de árvores e entulhos foi iniciada.

Brisa e Fênix fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), do Corpo de Bombeiros, e são treinadas para localizar pessoas vivas ou em óbito. Quando encontram uma vítima, as cadelas latem indicando um ponto e os bombeiros iniciam as buscas no local.