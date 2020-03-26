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Coronavírus

Diplomatas de 74 países se reúnem para falar da pandemia com SP

O movimento ocorreu no momento em que o governo federal tem sido de alvo de críticas não só no Brasil, mas na imprensa de vários países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 08:40

Publicado em 26 de Março de 2020 às 08:40

Covid-19
Covid-19 Crédito: Fusion Medical Animation/ Unsplash
Um grupo de 74 cônsules participou de uma reunião com o governo paulista nesta quarta-feira (25) para se informar acerca das medidas tomadas pelo maior estado brasileiro e epicentro da pandemia do coronavírus em relação à crise.
O movimento ocorreu no momento em que o governo federal tem sido de alvo de críticas não só no Brasil, mas na imprensa de vários países, porque o presidente Jair Bolsonaro assumiu uma atitude de minimizar a Covid-19 e criticar medidas de isolamento social. A atitude vai na contramão até de líderes próximos do brasileiro, como o premiê Binyamin Netanyahu (Israel).
Ainda que não sejam panaceias, elas são consideradas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) as medidas comprovadamente mais eficazes para tentar restringir a circulação do vírus no momento de expansão da doença.
As embaixadas em Brasília vinham procurando o governo paulista, que tem adotado protocolos internacionais, o que levou a um embate direto entre o governador João Doria (PSDB) e o presidente, exacerbado na reunião virtual que ambos tiveram na manhã desta quarta.

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Foi solicitada uma audiência ao secretário Júlio Serson (Relações Internacionais), que trouxe para falar por meio de videoconferência com os diplomatas o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Doria estava reunido, também virtualmente, com outros 25 chefes de Executivo estadual na mesma hora.
Falaram sobre a situação em seus países os cônsules da China, país berço da epidemia, Espanha e Itália, os mais afetados na Europa, Estados Unidos e Israel. Todos foram unânimes em defender o "lockdown", o fechamento radical e temporário das atividades interpessoais, como forma de conter a pandemia.
Garcia aproveitou a reunião para pedir informações sobre insumos médicos para o governo paulista. Pediu aos cônsules que falem com empresários de seus países sobre a possibilidade de arrecadação de material para ajudar o trabalho das equipes de saúde, como máscaras e protetores faciais.
O espírito geral foi de solidariedade. Um diplomata europeu relatou que seus colegas compararam a disposição paulista com a turbulência registrada na esfera federal, em especial no entorno de Bolsonaro.

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Na semana passada, o filho presidencial Eduardo, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, gerou uma crise diplomática com a China.
Ele endossou, em postagens de redes sociais, que a ditadura comandada pelo Partido Comunista do país era responsável por lidar mal com o estopim da então epidemia do coronavírus, na província de Hubei.
O embaixador chinês, Yang Wanming, respondeu também em rede social de forma bastante dura, cobrando uma retratação do governo brasileiro. O chanceler Ernesto Araújo, apadrinhado por Eduardo, repreendeu o diplomata.
O azedume só melhorou na terça (24), quando, sob influência da ala militar do Planalto, o presidente falou com o líder chinês, Xi Jinping, por telefone. Araújo acompanhou o telefonema, que não teve pedido de desculpas, mas diplomaticamente reiterou a amizade entre os povos e a relação estabelecida em viagem do brasileiro ao país no ano passado.

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Foi a solução possível para uma disputa com potencial danoso ao Brasil.
Com o aparente controle do pior da epidemia em território chinês, o governo Xi está promovendo uma ofensiva de "soft power" mundial, oferecendo equipamento, pessoal e ajuda para vários países. Há times de Pequim na Itália, por exemplo, onde já trabalham também especialistas militares em saúde russos.
A grande escala industrial de qualquer empreendimento chinês é vista como essencial para ajudar em esforços mundo afora contra a crise insumos de todos os tipos vêm do país asiático também.
Não foi a primeira vez que Doria atraiu estrangeiros em meio a uma disputa com o governo federal. No fim de julho do ano passado, o chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, foi recebido pelo tucano após o presidente deixá-lo esperando para um encontro que não houve --Bolsonaro preferiu ir cortar o cabelo e fazer uma live.
Naquele momento, a França estava atacando o Brasil por causa dos incêndios florestais na Amazônia. Até hoje, o filho de Bolsonaro Eduardo, chefe de sua estratégia digital, chama Doria de "Macron brasileiro" em seus posts. O presidente francês, Emmanuel Macron, virou, naquele episódio, um dos maiores alvos das redes bolsonaristas.

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