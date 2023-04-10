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Estadão

Dino pede Twitter para excluir 161 perfis que apoiam ataques a escolas

Ministro da Justiça também solicitou retirada de uma conta do Tik Tok que tem compartilhado conteúdos causando medo na população

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 09:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2023 às 09:41
Diante dos recentes ataques a escolas em São Paulo e Santa Catarina e de novas ameaças sendo feitas em todo o país, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu ao Twitter para excluir 161 contas que usam hashtags apoando os atentados. A informação foi divulgada no último domingo (9).
Segundo o ministro, em post no Twitter, também foi solicitado ao Tik Tok a suspensão de uma conta que tem compartilhado conteúdos sobre ameaças, provocando medo na população.
O ministro da Justiça, Flavio Dino, durante coletiva no Ministério da Justiça
O ministro da Justiça, Flavio Dino, durante coletiva no Ministério da Justiça Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O governo federal deve se reunir a partir desta segunda-feira (10) com as empresas de mídias sociais para cobrar um reforço no monitoramento de conteúdos relacionados a discurso de ódio e articulação de atos violentos em escolas. "Nesta semana vamos conduzir reuniões para que plataformas sejam chamadas a terem mais cuidado", afirmou Dino, na última sexta-feira, 7, em entrevista à GloboNews.
Dino disse acreditar na autorregulação do setor, mas afirmou que a pasta vai editar normas cabíveis para que as plataformas também ajudem nesses casos específicos. "Assim como as plataformas atuam de modo eficiente em relação ao combate à pedofilia, por exemplo, é essencial que eles também monitorem a circulação desses outros conteúdos criminosos", completou.
A atuação da pasta é a mais imediata, disse Dino, mas outra prioridade é a frente do Ministério da Educação na prevenção de ataques como o que ocorreu em Blumenau nesta semana e causou a morte de quatro crianças.
Sobre os R$ 150 milhões anunciados pelo governo para medidas de prevenção a este tipo de violência, o ministro afirma que a destinação não será definida por Brasília, mas a partir das demandas de cidades e municípios. "Certamente terão cidades que vão apresentar projetos como a ronda de veículos por escolas, enquanto outras terão necessidades maiores", afirmou.
Na quinta passada ( 6), o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou o início da Operação Escola Segura, com o objetivo de realizar ações preventivas e repressivas contra ataques nas escolas de todo o país.

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