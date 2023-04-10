Dino pede Twitter para excluir 161 perfis que apoiam ataques a escolas

Diante dos recentes ataques a escolas em São Paulo e Santa Catarina e de novas ameaças sendo feitas em todo o país, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu ao Twitter para excluir 161 contas que usam hashtags apoando os atentados. A informação foi divulgada no último domingo (9).

Segundo o ministro, em post no Twitter, também foi solicitado ao Tik Tok a suspensão de uma conta que tem compartilhado conteúdos sobre ameaças, provocando medo na população.

O ministro da Justiça, Flavio Dino, durante coletiva no Ministério da Justiça Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O governo federal deve se reunir a partir desta segunda-feira (10) com as empresas de mídias sociais para cobrar um reforço no monitoramento de conteúdos relacionados a discurso de ódio e articulação de atos violentos em escolas. "Nesta semana vamos conduzir reuniões para que plataformas sejam chamadas a terem mais cuidado", afirmou Dino, na última sexta-feira, 7, em entrevista à GloboNews.

Dino disse acreditar na autorregulação do setor, mas afirmou que a pasta vai editar normas cabíveis para que as plataformas também ajudem nesses casos específicos. "Assim como as plataformas atuam de modo eficiente em relação ao combate à pedofilia, por exemplo, é essencial que eles também monitorem a circulação desses outros conteúdos criminosos", completou.

OPERAÇÃO ESCOLA SEGURA



Data: 09/04/23



•161 solicitações realizadas junto à plataforma Twitter, em razão de hashtags relacionadas a ataques contra escolas.



•Solicitação para a plataforma Tik Tok retirar do ar 1 conta que estava viralizando conteúdo que incitava medo na… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 9, 2023

A atuação da pasta é a mais imediata, disse Dino, mas outra prioridade é a frente do Ministério da Educação na prevenção de ataques como o que ocorreu em Blumenau nesta semana e causou a morte de quatro crianças.

Sobre os R$ 150 milhões anunciados pelo governo para medidas de prevenção a este tipo de violência, o ministro afirma que a destinação não será definida por Brasília, mas a partir das demandas de cidades e municípios. "Certamente terão cidades que vão apresentar projetos como a ronda de veículos por escolas, enquanto outras terão necessidades maiores", afirmou.