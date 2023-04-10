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Investigação

Professor terá de usar tornozeleira eletrônica após fala ofensiva sobre ataque em SC

Homem foi afastado e está proibido de se aproximar de qualquer unidade escolar após fazer comentários sobre assassinar alunos

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 07:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 abr 2023 às 07:41
Creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau
Creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau Crédito: Reprodução
A Justiça de Santa Catarina afastou do trabalho neste domingo (9) o professor da rede estadual em Joinville que é investigado por comentários ofensivos sobre o ataque contra uma creche de Blumenau, na quarta-feira (5), que matou quatro crianças.
A decisão contra o professor atendeu a uma representação da Polícia Civil. Além de afastar o docente do trabalho, a Justiça também determinou que ele passe a usar tornozeleira eletrônica, já que está proibido de ir a qualquer unidade escolar pública ou privada.
Segundo a decisão, ele deve permanecer distante ao menos 50 metros das instituições. O professor ainda está proibido de manter contato com qualquer estudante que tenha sido seu aluno ou presenciado os fatos narrados no inquérito.
A Secretaria de Educação de Santa Catarina instaurou uma investigação contra o professor após ele ser acusado por pais e alunos de ter feito comentários ofensivos sobre o ataque em Blumenau.
De acordo com o relato que chegou à pasta, o docente disse que "mataria mais do que quatro pessoas, pois a população está muito grande".
"Mataria uns 15, 20. Entrar com dois facões, um em cada mão e 'pá'. Passar correndo e acertando", disse o professor em um vídeo gravado por alunos e publicado nas redes sociais.
O caso foi divulgado pelo portal NSC Total. De acordo com o site, pais e estudantes afirmam que o professor costumava fazer comentários violentos, com o uso de xingamentos.

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